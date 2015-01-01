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Priores Studio
Дизайнеры интерьера Подольск
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Небесная рапсодия
    Времена года, Priores Studio Priores Studio Стены и полЛаки и краски Бумага Фиолетовый / Лиловый
    Времена года, Priores Studio Priores Studio Стены и полЛаки и краски Гранит Коричневый
    Времена года, Priores Studio Priores Studio Спальная комната Аксессуары и декор Известняк Янтарный / Золотой
    +3
    Времена года
    Спальни такие разные, Priores Studio Priores Studio Спальня в эклектичном стиле Изделия из древесины Бежевый
    Спальни такие разные, Priores Studio Priores Studio Спальня в классическом стиле Изделия из древесины Бежевый
    Спальни такие разные, Priores Studio Priores Studio Спальня в стиле минимализм Изделия из древесины Бежевый
    +2
    Спальни такие разные
    Синее безумие, Priores Studio Priores Studio Гостиная в классическом стиле Изделия из древесины Серый
    Синее безумие, Priores Studio Priores Studio Гостиная в классическом стиле Изделия из древесины Синий
    Синее безумие
    Дом мечты, Priores Studio Priores Studio Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины Бежевый
    Дом мечты, Priores Studio Priores Studio Спальня в стиле модерн Изделия из древесины Серый
    Дом мечты

    Небольшой, но очень дружный коллектив, в котором объединилось несколько творческих личностей, высококвалифицированных профессионалов.

    Наша цель - сделать Вашу жизнь красивой и комфортной, чтобы каждый день Вам хотелось возвращаться в красивый дом и радоваться окружающему интерьеру.

    Наш девиз: "Красота воплощенных идей"

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • декор интерьера
    • текстильный декор
    • ремонт и отделка
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Подольск
    Награды компании
    Выпуск дизайнерской палитры красок MONS для компании LANORS Времена года
    Адрес
    Тепличная, д. 12 оф.376
    142100 Подольск
    Россия
    +78-968-876-41-018-929-648-77-77 www.priores.ru

    Отзыв

    sharkks
    К выбору дизайнера подошла основательно и признаюсь, было немного волнительно. Но когда встретилась с Оксаной и Натальей все страхи исчезли. Поняли меня с первой секунды, все мои "хочу". Все было сделано в срок и получилось именно то, что хотела. Интерьер квартиры уютный, теплый, все на своих местах и нечего лишнего. Они умеют слушать и слышать. Так же они мне посоветовали свою строительную бригаду, что немаловажно при ремонте квартиры. Советую их теперь всем своим друзьям.
    больше 5 лет назад
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