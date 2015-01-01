Небольшой, но очень дружный коллектив, в котором объединилось несколько творческих личностей, высококвалифицированных профессионалов.
Наша цель - сделать Вашу жизнь красивой и комфортной, чтобы каждый день Вам хотелось возвращаться в красивый дом и радоваться окружающему интерьеру.
Наш девиз: "Красота воплощенных идей"
- Услуги
- дизайн интерьера
- декор интерьера
- текстильный декор
- ремонт и отделка
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Подольск
- Награды компании
- Выпуск дизайнерской палитры красок MONS для компании LANORS
Времена года
- Адрес
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Тепличная, д. 12 оф.376
142100 Подольск
Россия
+78-968-876-41-018-929-648-77-77 www.priores.ru