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ДЕКА
Мебель и аксессуары Санкт-Петербург
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    • Компания ДЕКА — приближаем к будущему!Мы реализуем Вашу самую смелую интерьерную фантазию из стекла, камня и нержавеющей стали

    Услуги
    • Компания «ДЕКА» специализируется на изготовлении изделий из искусственного камня
    • а также на дизайнерском оформлении помещений из искусственного камня. Проектирование
    • изготовление и монтаж стеклянных конструкций. Мы предлагаем широчайший выбор фактур
    • цветовых и декоративных решений позволяющих подобрать материал для любых помещений.
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург
    Адрес
    Коломяжский просп., 13, к.1
    197348 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8123944603 dekaroom.ru
    Законное владение

    Торфяная дор., д.7, лит. Ф

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