Компания ДЕКА — приближаем к будущему!Мы реализуем Вашу самую смелую интерьерную фантазию из стекла, камня и нержавеющей стали
- Услуги
- Компания «ДЕКА» специализируется на изготовлении изделий из искусственного камня
- а также на дизайнерском оформлении помещений из искусственного камня. Проектирование
- изготовление и монтаж стеклянных конструкций. Мы предлагаем широчайший выбор фактур
- цветовых и декоративных решений позволяющих подобрать материал для любых помещений.
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Адрес
-
Коломяжский просп., 13, к.1
197348 Санкт-Петербург
Россия
+7-8123944603 dekaroom.ru
Законное владение
Торфяная дор., д.7, лит. Ф