ORBIS LAB- это лаборатория по созданию состаренных зеркал, выполненных в технике "эгломизе".

Заказав у нас продукт Вы получаете индивидуальные зеркала, тщательно изготовленные в ручную с вниманием к каждой детали. Создавая собственное зеркало нашими усилиями, Вы можете выбрать один из "готовых" вариантов его оформления либо придумать собственный дизайн. Ещё одно из направлений нашей мастерской является изготовление декоративных настенных часов, которые не оставляют равнодушными ни одного клиента.

Доверьте нам своё отражение!