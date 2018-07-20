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Ecoles System
Строители Ульяновск
Обзор 21Проекты (21) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом 160 м2 из универсального бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Дом 160 м2 из универсального бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Дом 160 м2 из универсального бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Дом 160 м2 из универсального бруса UWB
    Стены из бруса UWB., Ecoles System Ecoles System
    Стены из бруса UWB.
    Материал для строительства, технология сделай сам, Ecoles System Ecoles System
    Материал для строительства, технология сделай сам, Ecoles System Ecoles System
    Материал для строительства, технология сделай сам, Ecoles System Ecoles System
    Материал для строительства, технология сделай сам
    Дом в горах, Ecoles System Ecoles System
    Дом в горах, Ecoles System Ecoles System
    Дом в горах
    Дома из бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Дома из бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Дома из бруса UWB
    Виллы из бетона и клееного бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Виллы из бетона и клееного бруса UWB, Ecoles System Ecoles System
    Виллы из бетона и клееного бруса UWB
    Показать все 21 проекты

    Отдельные конструкции из универсального бруса UWB

    Наш материал позволяет строить сотни новых конструкций разного назначения и стиля. Гражданское. дома, мало- и многоэтажные,  а также разного рода общественные (государственные, офисные, торговые, административные здания).  Промышленное. Мини заводы, комбинаты, склады и фабрики.   Сельскохозяйственное. Фермы, хранилища, ангары, сараи и  гаражи.  Транспортное. Постройка мостов и отбойников.   Гидротехническое. Возведение плотин, каналов, водохранилищ, дамб и т. д.   Военное. Строительство объектов военного назначения. Землянки, окопы, бункеры, вышки.

     А главное что вы сами сможете придумать и построить из  бруса UWB что то новое и без чьей то помощи. Новое поколение строительных материалов "Сделай Сам" , "Build it yourself" (BUY)

    Individual design of universal beam UWB 


    We offer not only a house. Our material  (BUY) allows you to build hundreds of new designs for different purposes and style. Civil. houses, low-and high-rise, as well as all sorts of public (state, office, commercial, administrative buildings).  Industrial. Mini plants, factories, warehouses and factories.   Agricultural. Farms, warehouses, hangars, sheds and garages.  Transport. Construction of bridges and bump stops.   Hydroengineering. The construction of dams, canals, reservoirs, dams, etc Military. Construction of military facilities. Dugouts, trenches, bunkers, towers.  And the main thing that you will be able to come up and build from a bar UWB something new and without someone's help.

    Услуги
    • Проектирование деревянных конструкций
    • малоэтажное деревянное строительство
    • реконструкция и реставрация деревянных домов и конструкций.
    Регионы обслуживания
    Европа
    Адрес
    Российская Федерация. 432072, г. Ульяновск, проезд Инженерный 1-й
    432072 Ульяновск
    Россия
    +7-9022103246 ecolessystem.blogspot.ru
    Законное владение

    ООО "Еколес Систем"

    Российская Федерация. 432072, г. Ульяновск, проезд Инженерный 1-й

    ИНН 7328088810

    КПП 732801001

    ОГРН 1167325058526

    р\с 40702810751020001229 в Ульяновском филиале ПАК "ФК БАРС" Банк

    г. Ульяновск, к\с 30101810300000000894, БИК 047308894.

    ОКВЭД - 45.21

    ОКПО - 02001334

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