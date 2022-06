Отдельные конструкции из универсального бруса UWB

Наш материал позволяет строить сотни новых конструкций разного назначения и стиля. Гражданское. дома, мало- и многоэтажные, а также разного рода общественные (государственные, офисные, торговые, административные здания). Промышленное. Мини заводы, комбинаты, склады и фабрики. Сельскохозяйственное. Фермы, хранилища, ангары, сараи и гаражи. Транспортное. Постройка мостов и отбойников. Гидротехническое. Возведение плотин, каналов, водохранилищ, дамб и т. д. Военное. Строительство объектов военного назначения. Землянки, окопы, бункеры, вышки.

А главное что вы сами сможете придумать и построить из бруса UWB что то новое и без чьей то помощи. Новое поколение строительных материалов "Сделай Сам" , "Build it yourself" (BUY)

Individual design of universal beam UWB



We offer not only a house. Our material (BUY) allows you to build hundreds of new designs for different purposes and style. Civil. houses, low-and high-rise, as well as all sorts of public (state, office, commercial, administrative buildings). Industrial. Mini plants, factories, warehouses and factories. Agricultural. Farms, warehouses, hangars, sheds and garages. Transport. Construction of bridges and bump stops. Hydroengineering. The construction of dams, canals, reservoirs, dams, etc Military. Construction of military facilities. Dugouts, trenches, bunkers, towers. And the main thing that you will be able to come up and build from a bar UWB something new and without someone's help.