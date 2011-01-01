Компания VSA выполняет полный комплекс проектных услуг в сфере дизайна интерьеров и архитектурного проектирования загородной и городской недвижимости начиная с разработки концепции и заканчивая реализацией «под ключ». Также мы оказываем консультационные услуги в вопросах выбора недвижимости, планировании строительных и отделочных работ, бюджетировании. Компания имеет опыт работы как с корпоративными клиентами, так и с частными заказчиками.