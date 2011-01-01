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VYAZMINOVA &amp; SELVINSKY ARCHITECTS
Архитекторы Москва
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    • Компания VSA выполняет полный комплекс проектных услуг в сфере дизайна интерьеров и архитектурного проектирования загородной и городской недвижимости начиная с разработки концепции и заканчивая реализацией «под ключ». Также мы оказываем консультационные услуги в вопросах выбора недвижимости, планировании строительных и отделочных работ, бюджетировании. Компания имеет опыт работы как с корпоративными клиентами, так и с частными заказчиками.

    Услуги
    • архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    по всему миру и Москва
    Награды компании
    2015 – «Красивые Дома», проект интерьеров квартиры в «ЖК Садовые Кварталы»2015 – KR Properties Depre, приз зрительских симпатий за проект квартиры на Зубовской площади в стиле лофт2013 – INTERIA AWARDS, номинация «Общественный интерьер, традиции» с проектом ресторана «Светлый»2012 – PINWIN, первое место в номинации «лучший интерьер гостиной» с проектом квартиры на ул. Большие Каменщики2011 – INTERIA AWARDS, номинация «Общественный интерьер, традиции» с проектом ресторана «Калина Кафе»
    Адрес
    125057 Москва
    Россия
    +7-4994031985 www.vsa.moscow
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