Я не придерживаюсь какого-то одного стиля или направления. Свою задачу вижу в том, чтобы создавать функциональное и красивое пространство для каждого заказчика индивидуально, отталкиваясь от его мироощущения, основываясь на тщательно выверенном планировочном решении, которое должно соответствовать выбранному стилю.
- Услуги
- Разработка дизайна интерьеров жилых и коммерческих помещений. Рабочая документация. Авторский надзор. Комплектация проекта.
- Регионы обслуживания
- Москва, Московская область и Россия (удаленно)
- Адрес
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Юбилейный проспект, д.16
143965 Реутов
Россия
+7-9265355642 selenadesign.ru
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Юбилейный пр., 16