Я не придерживаюсь какого-то одного стиля или направления. Свою задачу вижу в том, чтобы создавать функциональное и красивое пространство для каждого заказчика индивидуально, отталкиваясь от его мироощущения, основываясь на тщательно выверенном планировочном решении, которое должно соответствовать выбранному стилю.