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SelenaDesign
Дизайнеры интерьера Реутов
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Современная классика, SelenaDesign SelenaDesign
    Современная классика, SelenaDesign SelenaDesign
    Современная классика, SelenaDesign SelenaDesign
    +14
    Современная классика
    Нежная бронза, SelenaDesign SelenaDesign
    Нежная бронза, SelenaDesign SelenaDesign
    Нежная бронза, SelenaDesign SelenaDesign
    +7
    Нежная бронза
    Белый лофт, SelenaDesign SelenaDesign Гостиная в стиле лофт Кирпичи Белый
    Белый лофт, SelenaDesign SelenaDesign Кухня в стиле лофт Кирпичи Белый
    Белый лофт, SelenaDesign SelenaDesign
    +14
    Белый лофт
    Терем, SelenaDesign SelenaDesign
    Терем, SelenaDesign SelenaDesign
    Терем, SelenaDesign SelenaDesign
    +7
    Терем

    Я не придерживаюсь какого-то одного стиля или направления. Свою задачу вижу в том, чтобы создавать функциональное и красивое пространство  для каждого заказчика  индивидуально, отталкиваясь от его мироощущения, основываясь на тщательно выверенном планировочном решении, которое должно соответствовать выбранному стилю.

    Услуги
    Разработка дизайна интерьеров жилых и коммерческих помещений. Рабочая документация. Авторский надзор. Комплектация проекта.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Россия (удаленно)
    Адрес
    Юбилейный проспект, д.16
    143965 Реутов
    Россия
    +7-9265355642 selenadesign.ru
    Законное владение

    Юбилейный пр., 16

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