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Агентство Интерьерных Решений <q>174 Варианта</q>
Мебель и аксессуары Челябинск
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    Агентство Интерьерных Решений - динамично развивающаяся мебельная компания.Наша компания предлагает Вам полный перечень услуг по обустройству ваших помещений, начиная от разработки дизайн - проекта и заканчивая производством и поставкой всей необходимой мебели, предметов интерьера и многого другого.

    Услуги
    • - Корпусная и встроенная мебель – Состаренная мебель из массива – Мебель в стиле LOFT – Детская мебель – Мебель и интерьер для бани – Веранды
    • террасы
    • беседки – Малые архитектурные формы – Интерьерные решения – Мангальные зоны
    • барбекью – Реплики – Подарки из массива
    Регионы обслуживания
    • All
    • Доставка в любую точку мира
    Награды компании
    Орден Сутулова 1ст.
    Адрес
    Челябинск
    445000 Челябинск
    Россия
    +7-9120817318 174varianta.ru
    Законное владение

    454030, г. Челябинск, Краснопольский пр-т, д. 3-Б, кв.31

    Отзыв

    27 09
    около 4 лет назад
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