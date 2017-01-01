Агентство Интерьерных Решений - динамично развивающаяся мебельная компания.Наша компания предлагает Вам полный перечень услуг по обустройству ваших помещений, начиная от разработки дизайн - проекта и заканчивая производством и поставкой всей необходимой мебели, предметов интерьера и многого другого.