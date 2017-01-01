Агентство Интерьерных Решений - динамично развивающаяся мебельная компания.Наша компания предлагает Вам полный перечень услуг по обустройству ваших помещений, начиная от разработки дизайн - проекта и заканчивая производством и поставкой всей необходимой мебели, предметов интерьера и многого другого.
- Услуги
- - Корпусная и встроенная мебель – Состаренная мебель из массива – Мебель в стиле LOFT – Детская мебель – Мебель и интерьер для бани – Веранды
- террасы
- беседки – Малые архитектурные формы – Интерьерные решения – Мангальные зоны
- барбекью – Реплики – Подарки из массива
- Регионы обслуживания
- All
- Доставка в любую точку мира
- Награды компании
- Орден Сутулова 1ст.
- Адрес
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Челябинск
445000 Челябинск
Россия
+7-9120817318 174varianta.ru
Законное владение
454030, г. Челябинск, Краснопольский пр-т, д. 3-Б, кв.31