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BIOART
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Проекты

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    • Биокамин в ресторане, BIOART BIOART Столовая комнатаАксессуары и декор
    Биокамин в ресторане, BIOART BIOART Столовая комнатаАксессуары и декор
    Биокамин в ресторане, BIOART BIOART Столовая комнатаАксессуары и декор
    Биокамин в ресторане
    Биокамин BIOART в интерьере городской квартиры, BIOART BIOART ГостинаяКамины и аксессуары Металл Черный
    Биокамин BIOART в интерьере городской квартиры, BIOART BIOART ГостинаяКамины и аксессуары Металл Черный
    Биокамин BIOART в интерьере городской квартиры

    BIOART - прямой производитель биокаминов в России (каминов на биоэтаноле, спиртовых каминов). Начав с разработки единичных моделей в 2010 году, сегодня мы производим эксклюзивные биокамины и топливные блоки для всей России и СНГ.

    За более 6 лет работы команде BIOART удалось накопить опыт изготовления биокаминов высокого качества. Понимая потребности клиентов, мы создали по-настоящему уникальный продукт 一 автоматические биокамины BIOART, не имеющие аналогов на российском рынке каминного оборудования. 

    Мы являемся едва не единственными в России производителями автоматических биокаминов и топливных блоков. 

    BIOART производит не просто биокамины, а дизайнерские объекты, каждая модель уникальна и неповторима!

    Услуги
    • производство биокаминов
    • производство спиртовых каминов
    • продажа биокаминов
    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    Best of Houzz 2017
    Адрес
    Мокроусова 21
    308024 Белгород
    Россия
    +7-4951339802 bioart-kamin.ru
    Законное владение

    г. Белгород, ул. Мокроусова, 21, 308024

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