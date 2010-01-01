BIOART - прямой производитель биокаминов в России (каминов на биоэтаноле, спиртовых каминов). Начав с разработки единичных моделей в 2010 году, сегодня мы производим эксклюзивные биокамины и топливные блоки для всей России и СНГ.

За более 6 лет работы команде BIOART удалось накопить опыт изготовления биокаминов высокого качества. Понимая потребности клиентов, мы создали по-настоящему уникальный продукт 一 автоматические биокамины BIOART, не имеющие аналогов на российском рынке каминного оборудования.

Мы являемся едва не единственными в России производителями автоматических биокаминов и топливных блоков.

BIOART производит не просто биокамины, а дизайнерские объекты, каждая модель уникальна и неповторима!