BIOART - прямой производитель биокаминов в России (каминов на биоэтаноле, спиртовых каминов). Начав с разработки единичных моделей в 2010 году, сегодня мы производим эксклюзивные биокамины и топливные блоки для всей России и СНГ.
За более 6 лет работы команде BIOART удалось накопить опыт изготовления биокаминов высокого качества. Понимая потребности клиентов, мы создали по-настоящему уникальный продукт 一 автоматические биокамины BIOART, не имеющие аналогов на российском рынке каминного оборудования.
Мы являемся едва не единственными в России производителями автоматических биокаминов и топливных блоков.
BIOART производит не просто биокамины, а дизайнерские объекты, каждая модель уникальна и неповторима!
- Услуги
- производство биокаминов
- производство спиртовых каминов
- продажа биокаминов
- Регионы обслуживания
- Россия
- Награды компании
- Best of Houzz 2017
- Адрес
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Мокроусова 21
308024 Белгород
Россия
+7-4951339802 bioart-kamin.ru
г. Белгород, ул. Мокроусова, 21, 308024