Занимаюсь проектированием жилых и общественных интерьеров.
Моя главная задача - разработать индивидуальный, комфортный и функциональный интерьер. Работаю в разных стилях.
Полный дизайн-проект, авторский надзор, комплектация. Многие мои проекты опубликованы на известных дизайн-порталах.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская обл.
- Россия
- Европа
- США
- Награды компании
- - Architecture and Design (Kuldiga/ Latvia) 2012г.
- - Design Concept (Минск/ Беларусь) 2013г.
- - Профессиональный интерьер Fusion House (Минск/ Беларусь) 2013г.
- - Belarus Design Award (Минск/ Беларусь) 2013г./ 2014г.
- - Pinwin/360.ru (Москва) 2014/ 2015
- - Barlinek (Польша) 2016г.
- - Победитель в номинации «Выбор жюри» (Pinwin 2016)
- - Финалист конкурса интерьеров (Pinwin 2016)
- - Финалист конкурса Центра Дизайна Expostroy (Москва/ январь 2016г/ декабрь 2016.)
- - Победитель конкурса дизайн-проектов интерьера для OpenVillage (загородное строительство)
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- Адрес
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123022 Москва
Россия
+7-9645067600 sakharevich.ru