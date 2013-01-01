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Яна Сахаревич
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 12Проекты (12) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • ЖК "Юго-Западная", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Белый
    ЖК "Юго-Западная", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в стиле минимализм МДФ Белый
    ЖК "Юго-Западная", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Маленькие кухни МДФ Красный
    +8
    ЖК "Юго-Западная"
    Проект "Кристалл", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Встроенные кухни Камень Белый
    Проект "Кристалл", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Встроенные кухни Камень Белый
    Проект "Кристалл", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Стекло Бежевый
    +4
    Проект "Кристалл"
    "Дом на Мельникова", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Кухня в стиле минимализм Изделия из древесины Серый
    "Дом на Мельникова", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Кухня в стиле минимализм МДФ Белый
    "Дом на Мельникова", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Маленькие спальни Стекло Белый
    +6
    "Дом на Мельникова"
    Проект "Романовы", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в скандинавском стиле МДФ Белый
    Проект "Романовы", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в скандинавском стиле МДФ Белый
    Проект "Романовы", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в скандинавском стиле МДФ Белый
    +12
    Проект "Романовы"
    ЖК "Савеловский Сити", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    ЖК "Савеловский Сити", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    ЖК "Савеловский Сити", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Гостиная в стиле минимализм Бетон Серый
    +12
    ЖК "Савеловский Сити"
    ЖК "Новая Звезда", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Плитка Зеленый
    ЖК "Новая Звезда", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Стекло Белый
    ЖК "Новая Звезда", Яна Сахаревич Яна Сахаревич Ванная комната в стиле минимализм Плитка Бежевый
    +11
    ЖК "Новая Звезда"
    Показать все 12 проекты

    Занимаюсь проектированием жилых и общественных интерьеров. 

    Моя главная задача - разработать индивидуальный, комфортный и функциональный интерьер. Работаю в разных стилях. 

    Полный дизайн-проект, авторский надзор, комплектация. Многие мои проекты опубликованы на известных дизайн-порталах.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская обл.
    • Россия
    • Европа
    • США
    Награды компании
    • - Architecture and Design (Kuldiga/ Latvia) 2012г.
    • - Design Concept (Минск/ Беларусь) 2013г.
    • - Профессиональный интерьер Fusion House (Минск/ Беларусь) 2013г.
    • - Belarus Design Award (Минск/ Беларусь) 2013г./ 2014г.
    • - Pinwin/360.ru (Москва) 2014/ 2015
    • - Barlinek (Польша) 2016г.
    • - Победитель в номинации «Выбор жюри» (Pinwin 2016)
    • - Финалист конкурса интерьеров (Pinwin 2016)
    • - Финалист конкурса Центра Дизайна Expostroy (Москва/ январь 2016г/ декабрь 2016.)
    • - Победитель конкурса дизайн-проектов интерьера для OpenVillage (загородное строительство)
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    Адрес
    123022 Москва
    Россия
    +7-9645067600 sakharevich.ru
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