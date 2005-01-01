Основанная в 2005 году, компания Technictime является официальным представителем Rapport, Elma, Underwood, BubebZorweg, Agresti, Swiss Kubik и многих других ведущих европейских производителей:- сейфов, боксов, шкатулок, модулей ( timemover, watchwinder) и различных систем для автоподзавода, хранения часов и аксессуаров.Наша компания имеет выставочные залы и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Мы всегда окажем квалифицированную консультацию по представленному товару.