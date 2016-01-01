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Магазин сантехники Aqua24.ru
Дизайнеры ванных комнат Москва
Обзор 138Проекты (138) 12Книги идей (12)
Отзыв (8)
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Проекты

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    • Смесители черные, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаРаковины Черный
    Смесители черные, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаРаковины Черный
    Смесители черные, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаАксессуары Черный
    +1
    Смесители черные
    Полотенцесушители, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаВанны и душевые
    Полотенцесушители, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаВанны и душевые
    Полотенцесушители, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаВанны и душевые
    +2
    Полотенцесушители
    Смеситель с гигиеническим душем, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаВанны и душевые
    Смеситель с гигиеническим душем, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаВанны и душевые
    Смеситель с гигиеническим душем, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаВанны и душевые
    +5
    Смеситель с гигиеническим душем
    Раковины чаши, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаРаковины
    Раковины чаши, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаРаковины
    Раковины чаши, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаРаковины
    +7
    Раковины чаши
    Японские унитазы, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаУнитазы
    Японские унитазы, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаУнитазы
    Японские унитазы, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаУнитазы
    +6
    Японские унитазы
    Унитазы с высоким бачком, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаУнитазы
    Унитазы с высоким бачком, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаУнитазы
    Унитазы с высоким бачком, Магазин сантехники Aqua24.ru Магазин сантехники Aqua24.ru Ванная комнатаУнитазы
    +6
    Унитазы с высоким бачком
    Показать все 138 проекты

    Магазин качественной сантехники aqua24.ru предлагает продукцию лучших европейских и отечественных производителей. Вся сантехника для обустройства ванной комнаты - унитазы, раковины, мебель, зеркала, ванны, душевые ограждения, смесители и многое другое в одном месте. Только оригинальная продукция с гарантией. У нас можно выбрать как бюджетные варианты, так и эксклюзивные модели сантехники из наличия и на заказ из Европы.

    Услуги
    • Подбор сантехники по каталогам
    • профессиональные консультации
    • комплектация проектов под ключ
    • персональный менеджер
    • доставка
    • установка
    Регионы обслуживания
    Россия и Москва
    Награды компании
    Сертификаты: продавца Jacuzzi (Италия), специалиста по продукции Gessi, Antonio Lupi, Devon&Devon, Duka.
    Адрес
    Прянишникова, 23a
    125183 Москва
    Россия
    +7-4993903223 www.aqua24.ru

    Отзыв

    yura.goncharuk.1981
    Несколько раз покупал в этом магазине практически всю сантехнику для загородного дома. Начнем с того, что понравилось. Довольно быстрая доставка, менеджер всегда накануне предупреждал о ней, а не только сообщал о предполагаемой дате в момент оформления покупки. Был товар, который мне не подошел по размеру, так вот возврат оформили практически мгновенно, без не нужной волокиты и бумажной писанины с многодневным ожиданием ответа. Так, позвонил по телефону, написал, по просьбе менеджера, письмо на электронку и уже на следующий день очень быстро сдал и сразу деньги получил. А вот скидки дают только на определенные товары, а не как постоянному покупателю за последующие заказы.
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2019
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    tatalok
    В начале года заказывала итальянскую мебель в магазине aqua24. Товар пришел вовремя, как и обещали, качеством мебели осталась довольна. Очень приятный подход менеджеров к работе, так как сама проживаю в Краснодаре, а мебель заказывала для московской квартиры, то конечно приехать в офис и посмотреть по образцам интересующий меня цвет не могла. Попросила как можно более подробно все описать. Цвет оказался именно тот какой был нужен, очень помогла менеджер Марина, она не поленилась и на мою просьбу сделала фото с разных ракурсов и разным освещением. Меня все устроило, спасибо.
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Апрель 2019
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    zales.vera
    Для своих проектов организации детских развлекательных и развивающих клубов мне необходима детская сантехника. С магазином сотрудничаю уже третий год, нравится профессиональный подход к работе менеджеров, хороший выбор продукции разных ценовых сегментов и оперативная поставка. В сложных для меня технических вопросах всегда оказывают помощь и подробно консультируют. Последнее время работала с Евгенией, отдельное ей спасибо, а так все девочки очень приятные в общении. Вера Залесская
    почти 3 года назад
    Дата проекта: Июль 2019
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    Показать все отзывы – 8
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