Магазин качественной сантехники aqua24.ru предлагает продукцию лучших европейских и отечественных производителей. Вся сантехника для обустройства ванной комнаты - унитазы, раковины, мебель, зеркала, ванны, душевые ограждения, смесители и многое другое в одном месте. Только оригинальная продукция с гарантией. У нас можно выбрать как бюджетные варианты, так и эксклюзивные модели сантехники из наличия и на заказ из Европы.
- Услуги
- Подбор сантехники по каталогам
- профессиональные консультации
- комплектация проектов под ключ
- персональный менеджер
- доставка
- установка
- Регионы обслуживания
- Россия и Москва
- Награды компании
- Сертификаты: продавца Jacuzzi (Италия), специалиста по продукции Gessi, Antonio Lupi, Devon&Devon, Duka.
- Адрес
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Прянишникова, 23a
125183 Москва
Россия
+7-4993903223 www.aqua24.ru