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NewHands
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • квартира для холостяка в стиле "Минимализм", NewHands NewHands Кухня в стиле минимализм Дерево Белый
    квартира для холостяка в стиле "Минимализм", NewHands NewHands Кухня в стиле минимализм
    квартира для холостяка в стиле "Минимализм", NewHands NewHands Спальня в стиле минимализм
    +16
    квартира для холостяка в стиле "Минимализм"

    По призванию, образованию, состоянию души - мы - дизайнеры! Наша команда руководствуется основными принципами профессионализма - функциональность и красота. Высокая осведомленность в новых технологических аспектах позволяет нам продумывать и создавать художественно-технологичный интерьер. Хорошее знание и отслеживание на рынке новых отделочных материалов помогает нам иди в ногу со временем. Сотрудничество с мебельными компаниями, компаниями, занимающимися осветительным оборудованием, декорированием, кондиционированием, проводящими инженерные работы, позволяют решать нам самые разные задачи. В своей работе мы стараемся подчеркнуть хороший вкус клиента и его неповторимую индивидуальность, но наши интерьеры не просто красивы, они функциональны и технологически продуманы и проработаны! Мы стараемся помочь Вам сохранить Ваши нервы, деньги и время...  Создание дизайн-проекта - это очень важный, кропотливый и вдумчивый процесс, требующий определенных навыков, знаний программ и обладания художественно - техническим мышлением.Мы возьмем все хлопоты на себя! После разработки дизайн-проекта мы поможем Вам воплотить его в жизнь. Наши рабочие бригады очень ответственно и качественно выполнят ремонт любой сложности.Наше сотрудничество с поставщиками мебели и отделочных материалов существенно уменьшит ваши траты, а на сэкономленные деньги и время...Вы сможете отлично отдохнуть! Мы следим за мировыми тенденциями на рекламном рынке, при этом параллельно развиваемся в нескольких направлениях: дизайн интерьеров, домов, офисов, дизайн в торговых точках продаж, промышленный дизайн...  У нас широкие производственные возможности, быстрый расчет стоимости, гибкая ценовая политика.  Наши проекты - это реальность, основанная на необычных идеях.Мы работаем в сфере создания рекламного оборудования POS, P.O.S.M.,а также занимаемся разработкой выставочных стендов, дружим с любой графикой: от создания логотипа - до огромных торговых площадей.Умеем слушать и слышим клиента.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • квартир
    • офисов
    • домов.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Москва. Нахимовский проспект дом 24, корпус 6, офис 421
    117218 Москва
    Россия
    +7-9057224732 newhandsstudio.ru
    Законное владение

    Москва. Касаткина дом 3. офис 2

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