По призванию, образованию, состоянию души - мы - дизайнеры! Наша команда руководствуется основными принципами профессионализма - функциональность и красота. Высокая осведомленность в новых технологических аспектах позволяет нам продумывать и создавать художественно-технологичный интерьер. Хорошее знание и отслеживание на рынке новых отделочных материалов помогает нам иди в ногу со временем. Сотрудничество с мебельными компаниями, компаниями, занимающимися осветительным оборудованием, декорированием, кондиционированием, проводящими инженерные работы, позволяют решать нам самые разные задачи. В своей работе мы стараемся подчеркнуть хороший вкус клиента и его неповторимую индивидуальность, но наши интерьеры не просто красивы, они функциональны и технологически продуманы и проработаны! Мы стараемся помочь Вам сохранить Ваши нервы, деньги и время... Создание дизайн-проекта - это очень важный, кропотливый и вдумчивый процесс, требующий определенных навыков, знаний программ и обладания художественно - техническим мышлением.Мы возьмем все хлопоты на себя! После разработки дизайн-проекта мы поможем Вам воплотить его в жизнь. Наши рабочие бригады очень ответственно и качественно выполнят ремонт любой сложности.Наше сотрудничество с поставщиками мебели и отделочных материалов существенно уменьшит ваши траты, а на сэкономленные деньги и время...Вы сможете отлично отдохнуть! Мы следим за мировыми тенденциями на рекламном рынке, при этом параллельно развиваемся в нескольких направлениях: дизайн интерьеров, домов, офисов, дизайн в торговых точках продаж, промышленный дизайн... У нас широкие производственные возможности, быстрый расчет стоимости, гибкая ценовая политика. Наши проекты - это реальность, основанная на необычных идеях.Мы работаем в сфере создания рекламного оборудования POS, P.O.S.M.,а также занимаемся разработкой выставочных стендов, дружим с любой графикой: от создания логотипа - до огромных торговых площадей.Умеем слушать и слышим клиента.