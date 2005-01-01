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Дизайнер Зоя Симонова
Дизайнеры интерьера Москва
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    Обложка

    Я — Зоя Симонова, дизайнер интерьера. Занимаюсь частной практикой с 2005 года.

    За это время мне удалось реализовать большое количество проектов жилых и общественных интерьеров, ознакомиться с которыми вы можете в соответствующем разделе. Накопленный опыт позволяет мне выполнять работу на высоком профессиональном уровне. Я работаю в различных стилях: от классики до современного контемпорари (contemporary). В оказываемы мною услуги, кроме проектных работ, также входит декорирование, 3D визуализация и авторское сопровождение проекта.  Я буду рада сотрудничеству с вами!

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    000000 Москва
    Россия
    +7-9091598080 zsimonova.ru
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