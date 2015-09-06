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Строительная Компания <q>МЕГАРУФ</q>
Строительные материалы Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (10)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Монтаж вентилируемого фасада, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ' Конференц-центры в стиле минимализм Плитка Бежевый
    Монтаж вентилируемого фасада, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ' Конференц-центры в стиле минимализм Плитка Бежевый
    Монтаж вентилируемого фасада
    Монтаж сайдинга, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ'
    Монтаж сайдинга, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ'
    Монтаж сайдинга, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ'
    Монтаж сайдинга
    Монтаж кровли и сайдинга, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ'
    Монтаж кровли и сайдинга, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ'
    Монтаж кровли и сайдинга, Строительная Компания "МЕГАРУФ" Строительная Компания 'МЕГАРУФ'
    Монтаж кровли и сайдинга

    Если вы владелец загородного дома и хотите отремонтировать кровлю или фасад, Если вы только начинаете строить дом или коттедж, Если вам нужны:

    Качественные, проверенные временем кровельные, фасадные и другие строительные материалы,Легкий, безопасный способ их приобретения, - Поставка материала на ваш объект точно в срок,Организация монтажных работ быстро, качественно и с гарантией,Честная консультационная поддержка и сопровождение от выбора стройматериала до его эксплуатации.

    Компания СК-МЕГАРУФ поможет в решении данных задач. Мы сделаем это честно, ответственно и профессионально!
    Миссия компании - обеспечение клиентов качественными строительными материалами, организация работ по их правильному монтажу и повышение грамотности простых людей в строительной сфере.   Основной сферой деятельности компании являются: Продажи кровельных, фасадных, изоляционных и других строительных материалов частным заказчикам и юридическим лицам.Организация комплексных и частичных поставок кровельных, фасадных, изоляционных и других строительных материалов.Строительные и монтажные услуги на рынке малоэтажного загородного строительства.Оказание бесплатной консультационной и информационной помощи людям пытающимся разобраться в строительных материалах и их правильном монтаже. Ассортимент строительных товаров компании СК МЕГА насчитывает более 45000 наименований. Мы обеспечиваем клиентов строительными материалами Российских и зарубежных производителей. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенными в том, что ваш загородный дом будет обеспечен всем необходимым.    Основные товарные направления компании: Кровельные материалы из России, Германии, Бельгии, Финляндии, США и других стран. Мы поставляем и монтируем следующие виды кровельных покрытий: Металлочерепица, фальцевая кровля, гибкая черепица, композитная черепица, натуральная черепица, кровельная медь, кровля из природного сланца, алюминиевая кровля.Кровельные аксессуары для всех видов покрытий: Мансардные окна, чердачные лестницы, пластиковые и металлические водосточные системы, элементы вентиляции и безопасности кровли, дымоходы, софиты, материалы для обрешетки.Фасадные материалы Российских, Канадских, Американских и Европейских производителей, представленных в категориях: Виниловый сайдинг, блок хаус, стальной сайдинг, облицовочный кирпич, фасадные виниловые и акриловые панели, клинкерные термопанели, плитка под кирпич, натуральный и искусственный камень, керамогранит, фиброцементный сайдинг и керамосайдинг, лицевой кирпич, газобетон, стеновые блоки, профлист и фасонные элементы фасада.Изоляционные материалы для кровли, фасада и фундамента: Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, герметики, ленты.Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы.Канализационные и дренажные системы для загородных домов.Заборы и ограждения.  Обслуживание клиентов и география нашей работы. Компания СК-МЕГАРУФ предоставляет клиентам свой сервис по подбору, расчету, продаже, поставке стройматериала, монтажным и строительным работам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Комплексные и частичные поставки материала во все регионы России. Мы делаем это ответственно и профессионально. Каждому клиенту мы не просто продаем материал, а индивидуально помогаем разобраться и объяснить рациональность того или иного строительного решения.За годы работы на рынке строительных материалов и услуг, мы доказали делом правильность стратегии «Честная работа с клиентом», которую выбрали для себя в самом начале.  Мы работаем только в интересах наших клиентов. Специально не привязываем себя ни к одному конкретному производителю строительных материалов, тем самым оставляя за собой право рекомендовать самых лучших из них.   Результат – более 3000 довольных обслуживанием клиентов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и регионах России за 2015 год.

    Услуги
    • Основные товарные направления компании: Кровельные материалы из России
    • Германии
    • Бельгии
    • Финляндии
    • США и других стран. Мы поставляем и монтируем следующие виды кровельных покрытий: Металлочерепица
    • фальцевая кровля
    • гибкая черепица
    • композитная черепица
    • натуральная черепица
    • кровельная медь
    • кровля из природного сланца
    • алюминиевая кровля. Кровельные аксессуары для всех видов покрытий: Мансардные окна
    • чердачные лестницы
    • пластиковые и металлические водосточные системы
    • элементы вентиляции и безопасности кровли
    • дымоходы
    • софиты
    • материалы для обрешетки. Фасадные материалы Российских
    • Канадских
    • Американских и Европейских производителей
    • представленных в категориях: Виниловый сайдинг
    • блок хаус
    • стальной сайдинг
    • облицовочный кирпич
    • фасадные виниловые и акриловые панели
    • клинкерные термопанели
    • плитка под кирпич
    • натуральный и искусственный камень
    • керамогранит
    • фиброцементный сайдинг и керамосайдинг
    • лицевой кирпич
    • газобетон
    • стеновые блоки
    • профлист и фасонные элементы фасада. Изоляционные материалы для кровли
    • фасада и фундамента: Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы
    • герметики
    • ленты. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Канализационные и дренажные системы для загородных домов. Заборы и ограждения.
    • Показать все 37 услуги
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Санкт-Петербург
    Адрес
    Звенигородская дом 22
    191119 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8126001509 megarufspb.ru
    Законное владение

    г. Санкт-Петербург,     ул. Звенигородская дом 22          офис № 051

    Отзыв

    Строительная Компания <q>МЕГАРУФ</q> Строительная Компания МЕГАРУФ
    СК Мегаруф помогли решить вопрос с выбором сайдинга и его монтажом. Зацепили тем, что при первом общении по телефону предоставили полную грамотную консультацию, чем выгодно отличились от конкурентов. При дальнейшей работе профессионализм фирмы подтвердился. Ребята не разводили, не стремились "впарить" дорогой материал, а предлагали качественные, доступные материалы отечественного производителя. Образцы все есть в наличии в офисе. Монтажная бригада из-за погодных условий задержала выход на объект на пару дней, в остальном все было выполнено четко и во время. Монтажники русские ребята.
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2016
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    gala03-08
    Заказывали материалы у компании неоднократно. Черепицу, дымоход, сайдинг. Ничего плохого сказать не могу. Возникали различные рабочие моменты, но менеджеры их оперативно решают. Меня подкупил момент честной консультации. Сразу говорят что плохо, что хорошо, независимо от цены. Отдельное спасибо за монтаж дымохода и сайдинга. Баньку сейчас не узнать, красота! Спасибо ребятам!
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Июль 2016
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    kusvetik
    Мы заказывали фасадные материалы для нашего дома в этой компании.Легко и просто сделали это через интернет, просто оставили заявку. Буквально в течении пяти минут с нами связался менеджер, все объяснил, ответил на все интересующие нас вопросы и прегласил в офис ознакомиться с качеством и подобрать нужный нам цвет. Без проблем организовали доставку в Лен.область. Мы остались всем очень довольны, все на высшем уровне, быстро и качественно. Работать с этой компанией одно удовольствие.
    больше 5 лет назад
    Дата проекта: Май 2016
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    Показать все отзывы – 10
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