Если вы владелец загородного дома и хотите отремонтировать кровлю или фасад, Если вы только начинаете строить дом или коттедж, Если вам нужны:

Качественные, проверенные временем кровельные, фасадные и другие строительные материалы,Легкий, безопасный способ их приобретения, - Поставка материала на ваш объект точно в срок,Организация монтажных работ быстро, качественно и с гарантией,Честная консультационная поддержка и сопровождение от выбора стройматериала до его эксплуатации.

Компания СК-МЕГАРУФ поможет в решении данных задач. Мы сделаем это честно, ответственно и профессионально!

Миссия компании - обеспечение клиентов качественными строительными материалами, организация работ по их правильному монтажу и повышение грамотности простых людей в строительной сфере. Основной сферой деятельности компании являются: Продажи кровельных, фасадных, изоляционных и других строительных материалов частным заказчикам и юридическим лицам.Организация комплексных и частичных поставок кровельных, фасадных, изоляционных и других строительных материалов.Строительные и монтажные услуги на рынке малоэтажного загородного строительства.Оказание бесплатной консультационной и информационной помощи людям пытающимся разобраться в строительных материалах и их правильном монтаже. Ассортимент строительных товаров компании СК МЕГА насчитывает более 45000 наименований. Мы обеспечиваем клиентов строительными материалами Российских и зарубежных производителей. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенными в том, что ваш загородный дом будет обеспечен всем необходимым. Основные товарные направления компании: Кровельные материалы из России, Германии, Бельгии, Финляндии, США и других стран. Мы поставляем и монтируем следующие виды кровельных покрытий: Металлочерепица, фальцевая кровля, гибкая черепица, композитная черепица, натуральная черепица, кровельная медь, кровля из природного сланца, алюминиевая кровля.Кровельные аксессуары для всех видов покрытий: Мансардные окна, чердачные лестницы, пластиковые и металлические водосточные системы, элементы вентиляции и безопасности кровли, дымоходы, софиты, материалы для обрешетки.Фасадные материалы Российских, Канадских, Американских и Европейских производителей, представленных в категориях: Виниловый сайдинг, блок хаус, стальной сайдинг, облицовочный кирпич, фасадные виниловые и акриловые панели, клинкерные термопанели, плитка под кирпич, натуральный и искусственный камень, керамогранит, фиброцементный сайдинг и керамосайдинг, лицевой кирпич, газобетон, стеновые блоки, профлист и фасонные элементы фасада.Изоляционные материалы для кровли, фасада и фундамента: Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы, герметики, ленты.Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы.Канализационные и дренажные системы для загородных домов.Заборы и ограждения. Обслуживание клиентов и география нашей работы. Компания СК-МЕГАРУФ предоставляет клиентам свой сервис по подбору, расчету, продаже, поставке стройматериала, монтажным и строительным работам на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Комплексные и частичные поставки материала во все регионы России. Мы делаем это ответственно и профессионально. Каждому клиенту мы не просто продаем материал, а индивидуально помогаем разобраться и объяснить рациональность того или иного строительного решения.За годы работы на рынке строительных материалов и услуг, мы доказали делом правильность стратегии «Честная работа с клиентом», которую выбрали для себя в самом начале. Мы работаем только в интересах наших клиентов. Специально не привязываем себя ни к одному конкретному производителю строительных материалов, тем самым оставляя за собой право рекомендовать самых лучших из них. Результат – более 3000 довольных обслуживанием клиентов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и регионах России за 2015 год.