Мы проектируем элегантные и удобные дома и интерьеры и делаем все, чтобы процесс создания архитектурного проекта дома или дизайна интерьера стал для вас легким и приятным, а итог работы архитектора и дизайнера радовал многие годы. С 1995 года в Москве и Московской области реализовано более 100 наших проектов.
- Услуги
- дизайн частных и общественных интерьеров
- архитектурные проекты загородных домов
- ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
-
125080 Москва
Россия
+7-9039621111 irinaderbeneva.com