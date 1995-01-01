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Irina Derbeneva
Архитекторы Москва
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Mint - гостиная в загородном доме, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Mint - гостиная в загородном доме, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    Mint - гостиная в загородном доме, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    +2
    Mint - гостиная в загородном доме
    Flow - мужской минимализм, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Кухня в стиле минимализм Синий
    Flow - мужской минимализм, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Кухня в стиле минимализм Синий
    Flow - мужской минимализм, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Кухня в стиле минимализм Синий
    +14
    Flow - мужской минимализм
    Coconut - романтический лофт, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле лофт
    Coconut - романтический лофт, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле лофт
    Coconut - романтический лофт, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Кухня в стиле лофт
    +12
    Coconut - романтический лофт
    Elephant - загородный дом для активного отдыха, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле модерн
    Elephant - загородный дом для активного отдыха, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле модерн
    Elephant - загородный дом для активного отдыха, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле модерн
    +17
    Elephant - загородный дом для активного отдыха
    Cinnamon - солнечный минимализм, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Дома в стиле минимализм
    Cinnamon - солнечный минимализм, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Дома в стиле минимализм
    Cinnamon - солнечный минимализм, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Cinnamon - солнечный минимализм
    Onyx - семейная драгоценность, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Дома в стиле модерн
    Onyx - семейная драгоценность, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Дома в стиле модерн
    Onyx - семейная драгоценность, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Дома в стиле модерн
    +4
    Onyx - семейная драгоценность

    Мы проектируем элегантные и удобные дома и интерьеры и делаем все, чтобы процесс создания архитектурного проекта дома или дизайна интерьера стал для вас легким и приятным, а итог работы архитектора и дизайнера радовал многие годы. С 1995 года в Москве и Московской области реализовано более 100 наших проектов.

    Услуги
    • дизайн частных и общественных интерьеров
    • архитектурные проекты загородных домов
    • ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    125080 Москва
    Россия
    +7-9039621111 irinaderbeneva.com
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