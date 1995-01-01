Мы проектируем элегантные и удобные дома и интерьеры и делаем все, чтобы процесс создания архитектурного проекта дома или дизайна интерьера стал для вас легким и приятным, а итог работы архитектора и дизайнера радовал многие годы. С 1995 года в Москве и Московской области реализовано более 100 наших проектов.