А р х и Ф о р м а - это дизайн-студия, которая уже 8 лет создает интерьеры под руководством Татьяны Фисенко. Наша команда профессиональных дизайнеров занимается разработкой дизайн-проектов квартир, домов, общественных помещений и офисов. Еще до начала строительных работ показываем Вам будущий интерьер с учетом ваших пожеланий и установленного бюджета. В своей работе мы стремимся создать удобное, комфортное для жизни пространство, которое имеет свой индивидуальный стиль. Основная роль в нашей работе отведена контролю за реализацией проекта на всех этапах, начиная с отделки стен до наполнения интерьера аксессуарами