Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Архиформа
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Яркая современная классика, Архиформа Архиформа Кухня в классическом стиле
    Яркая современная классика, Архиформа Архиформа Кухня в классическом стиле
    Яркая современная классика, Архиформа Архиформа Кухня в классическом стиле
    +1
    Яркая современная классика
    Дом Снежной Королевы, Архиформа Архиформа Спальня в стиле модерн
    Дом Снежной Королевы, Архиформа Архиформа Спальня в стиле модерн
    Дом Снежной Королевы, Архиформа Архиформа Спальня в стиле модерн
    +3
    Дом Снежной Королевы

    А р х и Ф о р м а - это дизайн-студия, которая уже 8 лет создает интерьеры под руководством Татьяны Фисенко. Наша команда профессиональных дизайнеров занимается разработкой дизайн-проектов квартир, домов, общественных помещений и офисов. Еще до начала строительных работ показываем Вам будущий интерьер с учетом ваших пожеланий и установленного бюджета. В своей работе мы стремимся создать удобное, комфортное для жизни пространство, которое имеет свой индивидуальный стиль. Основная роль в нашей работе отведена контролю за реализацией проекта на всех этапах, начиная с отделки стен до наполнения интерьера аксессуарами

    Регионы обслуживания
    Москва, Казань и Сочи
    Адрес
    420061 Казань
    Россия
    +7-9372819400
    Законное владение

    Казань, Курашова, 20

      Add SEO element