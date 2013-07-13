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Витражная мастерская Игнатовых
Стекольщики ​Ростов-На-Дону
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    • Наша витражная мастерская широко известна на Юге России, работы можно видеть во многих городах Ростовской области. У нас работают лучшие мастера - витражисты, обладающие редчайшим опытом работы со столь сложным и по-настоящему прекрасным видом искусства.

    Услуги
    • витраж
    • Витражи в технике Тиффани
    Регионы обслуживания
    • Ростовская обл. Краснодарский край
    • Крым
    • ​Ростов-на-Дону
    Адрес
    Тургеневская 16\13 оф 1
    344007 ​Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9185929056 ignglass.ru
    Законное владение

    Ростов\Дон ул. Тургеневская 16\13 оф 1

    Отзыв

    swetlayart
    больше 2 лет назад
    Екатерина Сорокина
    почти 2 года назад
    Светлана Ермакова
    больше 1 года назад
    Показать все отзывы – 3
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