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Orlova-design
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Офис ресторана., Orlova-design Orlova-design Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Офис ресторана., Orlova-design Orlova-design Рабочий кабинет в стиле минимализм
    Офис ресторана., Orlova-design Orlova-design Рабочий кабинет в стиле минимализм
    +28
    Офис ресторана.
    Ресторан - банкетный зал, Orlova-design Orlova-design Конференц-центры в азиатском стиле Бежевый
    Ресторан - банкетный зал, Orlova-design Orlova-design Конференц-центры в азиатском стиле
    Ресторан - банкетный зал, Orlova-design Orlova-design Конференц-центры в азиатском стиле
    +8
    Ресторан - банкетный зал
    Яркие решения, Orlova-design Orlova-design Гостиная в стиле минимализм
    Яркие решения, Orlova-design Orlova-design Гостиная в стиле минимализм
    Яркие решения, Orlova-design Orlova-design Гостиная в стиле минимализм
    +27
    Яркие решения

    Здравствуйте! Рада видеть вас на моей страничке! Я опытный грамотный дизайнер с огромным множеством идей для вас. Я люблю свою работу, неравнодушна к результату и нацелена на высокий стандарт. Я стараюсь отслеживать новейшие тенденции в области дизайн-проектирования и стремлюсь соответствовать самым передовым образцам.  Я всегда осмысленно подхожу к проектированию: ставлю себе задачи исходя из анализа ситуации и ищу нестандартные решения.  Буду рада приложить к вашему проекту все свои знания и навыки, вкус и чувство меры. Надеюсь, что мы получим удовольствие от совместной работы и создадим нечто прекрасное!

    Услуги
    Дизайн интерьера от концепции до воплощения (полный проект со всей технической документацией необходимой для выполнения чистовой отделки)
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург
    • Свердловская область
    • возможно сотрудничество с другими регионами
    Адрес
    620061 Екатеринбург
    Россия
    +7-9502049653 orlova-design.ru
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