Здравствуйте! Рада видеть вас на моей страничке! Я опытный грамотный дизайнер с огромным множеством идей для вас. Я люблю свою работу, неравнодушна к результату и нацелена на высокий стандарт. Я стараюсь отслеживать новейшие тенденции в области дизайн-проектирования и стремлюсь соответствовать самым передовым образцам. Я всегда осмысленно подхожу к проектированию: ставлю себе задачи исходя из анализа ситуации и ищу нестандартные решения. Буду рада приложить к вашему проекту все свои знания и навыки, вкус и чувство меры. Надеюсь, что мы получим удовольствие от совместной работы и создадим нечто прекрасное!
- Услуги
- Дизайн интерьера от концепции до воплощения (полный проект со всей технической документацией необходимой для выполнения чистовой отделки)
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург
- Свердловская область
- возможно сотрудничество с другими регионами
- Адрес
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620061 Екатеринбург
Россия
+7-9502049653 orlova-design.ru