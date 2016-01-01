Анна Морозова, дизайнер интерьера, выпускница Британской Высшей Школы Дизайна.Создаю комфортные и атмосферные интерьеры, отражающие индивидуальность заказчика. Большое внимание уделяю функционалу помещений и их атмосфере, т.к. мода быстротечна, а комфорт и ощущения от пространства с вами всегда. Для меня интерьер – это прежде всего эмоция. Эмоция, которая вдохновляет вас жить.
- Услуги
- Разработка дизайн-проекта интерьера
- эскизной и рабочей документации
- комплектация
- авторский надзор. Реализация проектов под ключ.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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109469 Москва
Россия
+7-9152054505 www.aminteriors.ru