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Анна Морозова
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 6Проекты (6) 2Книги идей (2)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Туманный Альбион, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в стиле модерн Серый
    Туманный Альбион, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в стиле минимализм
    Туманный Альбион, Анна Морозова Анна Морозова балконы
    +14
    Туманный Альбион
    На ощупь, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в стиле минимализм
    На ощупь, Анна Морозова Анна Морозова Кухня в стиле минимализм
    На ощупь, Анна Морозова Анна Морозова Кухни в эклектичном стиле
    +9
    На ощупь
    Песнь о Байкале, Анна Морозова Анна Морозова Маленькие спальни
    Песнь о Байкале, Анна Морозова Анна Морозова Маленькие спальни
    Песнь о Байкале, Анна Морозова Анна Морозова Маленькие спальни
    +10
    Песнь о Байкале
    ПеределкиНО, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в скандинавском стиле
    ПеределкиНО, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в скандинавском стиле
    ПеределкиНО, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в скандинавском стиле
    +12
    ПеределкиНО
    Сны о Канчанабури Москва 2016, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в эклектичном стиле Белый
    Сны о Канчанабури Москва 2016, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в тропическом стиле
    Сны о Канчанабури Москва 2016, Анна Морозова Анна Морозова Спальня в тропическом стиле
    +2
    Сны о Канчанабури Москва 2016
    Летнее настроение Москва 2016г, Анна Морозова Анна Морозова Детская комнатa в классическом стиле
    Летнее настроение Москва 2016г, Анна Морозова Анна Морозова Детская комнатаПисьменные столы и стулья
    Летнее настроение Москва 2016г, Анна Морозова Анна Морозова Детская комнатаКровати
    +5
    Летнее настроение Москва 2016г

    Анна Морозова, дизайнер интерьера, выпускница Британской Высшей Школы Дизайна.Создаю комфортные и атмосферные интерьеры, отражающие индивидуальность заказчика. Большое внимание уделяю функционалу помещений и их атмосфере, т.к. мода быстротечна, а комфорт и ощущения от пространства с вами всегда. Для меня интерьер – это прежде всего эмоция. Эмоция, которая вдохновляет вас жить.

    Услуги
    • Разработка дизайн-проекта интерьера
    • эскизной и рабочей документации
    • комплектация
    • авторский надзор. Реализация проектов под ключ.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    109469 Москва
    Россия
    +7-9152054505 www.aminteriors.ru

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