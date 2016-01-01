Как сделать квартиру уютней: 14 идей декора

Покупая квартиру или переезжая в арендованную, мы чаще всего оказываемся посреди голого пространства, даже если квартира мебелированная. Почему так происходит? Потому что уют – это не просто парочка ароматических свечей и пушистый…

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