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Строительная компания Конструктив Крым
Переделка и ремонт Ялта
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира для холостяка , Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    Квартира для холостяка , Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Квартира для холостяка , Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Белый
    +27
    Квартира для холостяка
    Квартира в стиле прованс, Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым Гостиная в стиле кантри Бирюзовый
    Квартира в стиле прованс, Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым Кухня в стиле кантри Бирюзовый
    Квартира в стиле прованс, Строительная компания Конструктив Крым Строительная компания Конструктив Крым Кухня в стиле кантри Белый
    +18
    Квартира в стиле прованс

    «Конструктив Крым» — компания, которая специализируется на выполнении строительно-монтажных и ремонтно-отделочных работ на территории Крымского полуострова. В нашей компании работают опытные специалисты, способные успешно реализовать самые сложные проекты. Главное преимущество сотрудничества с «Конструктив Крым» в том, что здесь предоставляется весь комплекс услуг по выполнению строительных и ремонтных работ: разработка проекта, дизайн, строительство, строительно-монтажные работы, бетонные работы, отделка. Это позволяет контролировать качество на абсолютно любом этапе. 

    Строительство домов «под ключ», отделочные работы внутри помещений, отделка фасадов и мест общего пользования, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж вентиляционных систем и систем кондиционирования, дизайн интерьера — выполняемый нами объем работ полностью зависит от желаний и планов нашего клиента. Мы гарантируем выполнение любых видов работ быстро, качественно и красиво. Заключив договор с компанией «Конструктив Крым» на строительство дома, ремонт офиса или отделку квартиры, Вы можете позабыть о таких неожиданностях, как внезапное подорожание услуг и срыв запланированных сроков. Сотрудничать с нами просто, выгодно и надежно!

    Услуги
    Строительно-монтажные работы Ремонтно-отделочные работы
    Регионы обслуживания
    Крым Ялта Симферополь Севастополь
    Адрес
    наб. им. Ленина д 4, ЖК «Лотос», офис 7
    98510 Ялта
    Россия
    +7-9788278776 constructivecrimea.ru
    Законное владение

    Россия, Республика Крым, г. Ялта, наб. им. Ленина д 4, ЖК «Лотос», офис 7

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