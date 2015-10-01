Частный дизайнер интерьера. Занимаюсь проектированием жилых (квартиры и частные жилые дома) и общественных (салоны красоты, бутики, офисы и др.) более 5 лет. Предлагаю услуги по созданию дизайн проектов от концепции до полной реализации. Я смогу воплотить Ваши пожелания и представление об идеальном интерьере. Вы получите функциональное и гармоничное пространство, которое соответствует именно Вам.