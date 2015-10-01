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Amaizing Home
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК Триумф Парк, Amaizing Home Amaizing Home Гостиная в стиле минимализм Коричневый
    ЖК Триумф Парк, Amaizing Home Amaizing Home Гостиная в стиле минимализм Бирюзовый
    ЖК Триумф Парк, Amaizing Home Amaizing Home Гостиная в стиле минимализм Серый
    +10
    ЖК Триумф Парк
    Салан красоты, Amaizing Home Amaizing Home Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    Салан красоты, Amaizing Home Amaizing Home Конференц-центры в стиле минимализм Фиолетовый / Лиловый
    Салан красоты, Amaizing Home Amaizing Home Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    +2
    Салан красоты
    Квартира на Петроградской стороне, Amaizing Home Amaizing Home Кухни в эклектичном стиле Белый
    Квартира на Петроградской стороне, Amaizing Home Amaizing Home Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Квартира на Петроградской стороне, Amaizing Home Amaizing Home Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    +6
    Квартира на Петроградской стороне

    Частный дизайнер интерьера. Занимаюсь проектированием жилых (квартиры и частные жилые дома) и общественных (салоны красоты, бутики, офисы и др.) более 5 лет. Предлагаю услуги по созданию дизайн проектов от концепции до полной реализации. Я смогу воплотить Ваши пожелания и представление об идеальном интерьере. Вы получите функциональное и гармоничное пространство, которое соответствует именно Вам.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Росссия
    Адрес
    193318 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119330837 samotokhina-olga.arxip.com
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