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КS-Interiors
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Нагатинская Набережная, КS-Interiors КS-Interiors Спальня в эклектичном стиле
    Нагатинская Набережная, КS-Interiors КS-Interiors Спальня в эклектичном стиле
    Нагатинская Набережная, КS-Interiors КS-Interiors Спальня в эклектичном стиле
    +18
    Нагатинская Набережная

    Студия создания дизайна интерьера и воплощения его в реальность. Я , Ксения Степаненко, с прекрасными партнерами создадим интерьер Вашей мечты, учтем как Ваше восприятие так и правила эргономики, предложим самые оптимальные решения и порадуем результатом. На протяжении уже более 5 лет я создаю интерьеры для своих любимых клиентов, работаю в различных стилях, умею подстроится под каждого клиента и адаптировать его пожелания под действительно комфортный, функциональный и эксклюзивный дизайнерский проект.

    Услуги
    • Дизайн проект
    • ремонт
    • авторский надзор
    • декорирование
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Сочи
    • Санкт-Петербург
    • Киев
    • USA
    • Минск
    • Прага
    • Варшава
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    Адрес
    142717 Москва
    Россия
    +7-9153629421 ks-interiors.arxip.com
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