Студия создания дизайна интерьера и воплощения его в реальность. Я , Ксения Степаненко, с прекрасными партнерами создадим интерьер Вашей мечты, учтем как Ваше восприятие так и правила эргономики, предложим самые оптимальные решения и порадуем результатом. На протяжении уже более 5 лет я создаю интерьеры для своих любимых клиентов, работаю в различных стилях, умею подстроится под каждого клиента и адаптировать его пожелания под действительно комфортный, функциональный и эксклюзивный дизайнерский проект.
- Услуги
- Дизайн проект
- ремонт
- авторский надзор
- декорирование
- комплектация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Сочи
- Санкт-Петербург
- Киев
- USA
- Минск
- Прага
- Варшава
- Показать все 8 регион обслуживания
- Адрес
-
142717 Москва
Россия
+7-9153629421 ks-interiors.arxip.com