Студия создания дизайна интерьера и воплощения его в реальность. Я , Ксения Степаненко, с прекрасными партнерами создадим интерьер Вашей мечты, учтем как Ваше восприятие так и правила эргономики, предложим самые оптимальные решения и порадуем результатом. На протяжении уже более 5 лет я создаю интерьеры для своих любимых клиентов, работаю в различных стилях, умею подстроится под каждого клиента и адаптировать его пожелания под действительно комфортный, функциональный и эксклюзивный дизайнерский проект.