Дизайнер интерьера – человек, который умеет заглядывать в будущее. Вначале мы с вами вместе помечтаем о том, как должен выглядеть ваш будущий дом. После чего я постараюсь увидеть его таким, чтобы он вам понравился, и изобразить максимально подробно, с планировкой, расстановкой мебели, светом, отделкой стен, пола и потолка, всей необходимой техникой и даже предметами декора. Вы сможете подробно рассмотреть ваш будущий интерьер в трехмерном изображении, внести изменения и добиться ощущения полной гармонии.