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ivonindesign
Дизайнеры интерьера Домодедово
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Брутальная комната, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле лофт Серый
    Брутальная комната, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле лофт Серый
    Брутальная комната, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле лофт Серый
    +1
    Брутальная комната
    Спальная загородного дома , ivonindesign ivonindesign Спальня в классическом стиле Коричневый
    Спальная загородного дома , ivonindesign ivonindesign Спальня в классическом стиле Коричневый
    Спальная загородного дома , ivonindesign ivonindesign Спальня в классическом стиле Коричневый
    +4
    Спальная загородного дома
    Небольшой Прованс, ivonindesign ivonindesign Гостиная в стиле кантри Многоцветный
    Небольшой Прованс, ivonindesign ivonindesign Столовая комната в стиле кантри Многоцветный
    Небольшой Прованс, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле кантри Синий
    +7
    Небольшой Прованс
    Кабинет в частном доме, ivonindesign ivonindesign Рабочий кабинет в эклектичном стиле Многоцветный
    Кабинет в частном доме, ivonindesign ivonindesign Рабочий кабинет в эклектичном стиле Многоцветный
    Кабинет в частном доме, ivonindesign ivonindesign Рабочий кабинет в эклектичном стиле Белый
    +3
    Кабинет в частном доме
    Скандинавия , ivonindesign ivonindesign Гостиная в скандинавском стиле Многоцветный
    Скандинавия
    Теплое Гнездышко, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Теплое Гнездышко, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Теплое Гнездышко, ivonindesign ivonindesign Спальня в стиле минимализм Бежевый
    +27
    Теплое Гнездышко
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    Дизайнер интерьера – человек, который умеет заглядывать в будущее. Вначале мы с вами вместе помечтаем о том, как должен выглядеть ваш будущий дом. После чего я постараюсь увидеть его таким, чтобы он вам понравился, и изобразить максимально подробно, с планировкой, расстановкой мебели, светом, отделкой стен, пола и потолка, всей необходимой техникой и даже предметами декора. Вы сможете подробно рассмотреть ваш будущий интерьер в трехмерном изображении, внести изменения и добиться ощущения полной гармонии.

    Регионы обслуживания
    Домодедово
    Адрес
    142033 Домодедово
    Россия
    +7-4957489192 www.ivonindesign.ru
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