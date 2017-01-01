Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность компании «ARTWAY»!! Ребята, спасибо большое за ремонт!!! Живу в отремонтированной квартире и нарадоваться не могу!!! Все получилось очень классно!!!
Скажу честно, до Вас слово «ремонт» навевало страх, ужас, тоску и какую-то безнадегу, теперь я понимаю, что все может быть иначе – просто, легко и с удовольствием. С самого начала все этапы продуманы: смета, подбор материалов, сроки. Алексей, спасибо отдельное Вам! Мне не пришлось ломать голову: какие материалы лучше купить, в каком количестве и где! Алексей помог мне с выбором, свозил, показал и все сам привез. Мне объяснили каждый этап работы, зачем, почему и для чего. Спасибо! У меня не болела голова о доставке материалов и вывозе мусора, не было проблем с соседями, потому что было чисто в подъезде и шумные работы были согласованы по времени. Все выполнено аккуратно и качественно, были учтены все мои пожелания!! Рада, что обратилась именно к вам!!! Особенно хочется отметить грамотность и доброжелательность Алексея. Моя убитая квартирантами «хрущевочка» превратилась в уютную современную квартиру благодаря Вам!! Приятно, что все мои просьбы после сдачи объекта были выполнены. К сожалению, лично с работниками я не сталкивалась, кроме Алексея, но, ребята, вы все молодцы, спасибо Вам за труд!! А еще у меня обалденные, идеальные потолки, благодаря Вам, приезжал в гости родственник-строитель со стажем, первое что сказал: «Очень крутые потолки, такие идеальные бывают редко!!» Желаю всей команде «ARTWAY» успехов и динамичного развития. За ремонтом теперь только к Вам!!
Дата проекта: Ноябрь 2017
Екатерина в первой нашей встречи сумела так со мной поговорить, так мне все объяснить, что я, полный дилетант в вопросах дизайна и ремонта, без сомнения не просто поверила тебе, но и полностью стала доверять. А ведь волнений у меня было не просто много, а очень-очень много. Потом, ты обладаешь каким-то удивительным даром разруливать непростые ситуации, входить в положение заказчика, не жалея времени на то, чтобы обсуждать, убеждать и внимательно слушать. Катюша, спасибо тебе огромное за твои душевные качества. Прошло три месяца, а я с теплотой вспоминаю о тебе.
Следующий по списку Алексей. Это профессионал своего дела. Причем, если с Екатериной представляешь определенную картинку, то Алексей, как человек с четким техническим мышлением, видит все нюансы, понимает проблемы и всегда делает так, как вроде бы хочет клиент, но при это строго соблюдая технические параметры и нормы. А как же по-другому?! Ведь ему в итоге отвечать за качество ремонта. А честь и достоинство Алексея не позволяет ему получать никакой другой оценки за выполненную работу, кроме как высокая. И команда, которой он руководит, ему под стать. Я имела возможность общаться только с Валерием. Он произвел на меня очень приятное впечатление. Суперответственный товарищ. Много Алексей мне рассказывал и о девушках, которые упаковывали нашу квартиру, чтобы не испортить потолки и пол перед оклейкой обоев. Рассказывал, как не легко с установкой сантехники. Но ребята под руководством Алексея справились со всеми трудностями. Я по должности тоже управляю коллективом и прекрасно понимаю, как непросто иногда бывает не сколько объяснить, что нужно сделать, сколько уметь строго, но справедливо спросить о выполненной работе. Алексей настоящий современный управленец. Он не только командует, но и досконально понимает технологию любого процесса в выполнении ремонта. А это дорогого стоит.
В силу моего возраста и возможностей для меня и моей семьи покупка новой квартиры — это, правда, большое событие. И если бы мне полгода назад сказали, что я буду жить в новом доме в другом районе нашего города, я бы точно сказала: «Такого просто не может быть!»
Моя искренняя благодарность всей команде ARTWAY за высокий профессионализм, понимание, поддержку и ваши прекрасные души, которые вы вкладываете в вашу любимую работу. Вы действительно любите то дело, которым занимаетесь.
Желаю Вам много-много интересной работы, хороших заказчиков, конечно же, для этого вам обязательно нужно здоровье, хорошее настроение и просто человеческое счастье!!
Дата проекта: Декабрь 2017
Хочу выразить огромную благодарность компании "Artway" в лице дизайнера Зоновой Екатерины и прораба Селезенева Алексея и всей остальной команде. Знакомство с Екатериной началось задолго до моего ремонта. И это в моей жизни уже 3 ремонт и хочу уверенно сказать, что этот ремонт прошел на ура - без нервов, слез и переделок.
Создание дизайн-проекта был самым приятным моментом. И вот к концу года проект готов! Дальше составлена смета и договор по отделочным работам. И это второй этап. Сами работы начались год назад, после новогодних праздников в январе 2018. Все материалы были куплены и привезены без моей помощи в квартиру. И ремонт начался!!!! Самое сложное было - это ожидание. И оно длилось почти 3 месяца, а очень хотелось взглянуть хотя бы одним глазком. Алексей входил в мое положение (ожидание) и постоянно отзванивался и сообщал всегда о проделанной работе. когда черновые работы были выполнены, я с таким удовольствием приходила каждый раз в квартиру. Все работы были выполнены качественно и срок. третий самый приятный момент - это когда стартовал заключительный этап -отделочные работы.
Екатерина помогла в выборе: подбора отделочных материалов, дверей, мебели, штор, дивана, обоев, сантехники. Одним словом всего, всего!!!
И наконец наступило лето 2018 года и мой ремонт был закончен и предстоял переезд. Не было ни одного момента, чтобы были какие-то трудности или недопонимания. Все было выполнено качественно и ювелирно, с современным взглядом. Я очень рада, что выбрала вашу компанию "Artway" и обратилась именно к вам.
Еще одно очень хорошее качество вашей бригады строителей - это чистота на объекте. И я думаю это заслуга Алексея. Спасибо за это! И живя уже почти полгода после переезда, пыли (строительной) практически нет.
Дата проекта: Декабрь 2018