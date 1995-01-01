С 1995 года занимаемся проектированием и строительством

частных и общественных интерьеров.

Архитектурное и градостроительное проектирование.

Дизайн-проект и отделка объекта "под ключ".

Комплексный и косметический ремонт любых видов жилых и общественных помещений.

Ландшафтный дизайн и оформление придомовой территории.

Авторский надзор.

Доработка и/или переделка незавершённых проектов.

Консультационные услуги по любым видам ремонтно-строительных работ.