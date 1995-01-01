С 1995 года занимаемся проектированием и строительством
частных и общественных интерьеров.
Архитектурное и градостроительное проектирование.
Дизайн-проект и отделка объекта "под ключ".
Комплексный и косметический ремонт любых видов жилых и общественных помещений.
Ландшафтный дизайн и оформление придомовой территории.
Авторский надзор.
Доработка и/или переделка незавершённых проектов.
Консультационные услуги по любым видам ремонтно-строительных работ.
- Услуги
- Проектирование, дизайн и строительство
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Новослободская, д.62, к.15
127055 Москва
Россия
+7-9859285872 www.arhoustroy.ru