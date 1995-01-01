Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
АрхХаусСтрой
Архитекторы Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на ул. Климашкина, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    Квартира на ул. Климашкина, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    Квартира на ул. Климашкина, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    +5
    Квартира на ул. Климашкина
    Квартира на Мичуринском проспекте, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Мичуринском проспекте, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Мичуринском проспекте, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    +11
    Квартира на Мичуринском проспекте
    Квартира на Можайском шоссе, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Можайском шоссе, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    Квартира на Можайском шоссе, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Спальня в стиле модерн
    +9
    Квартира на Можайском шоссе
    Квартира на Воробьёвых горах, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Кухня в стиле модерн
    Квартира на Воробьёвых горах, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Столовая комната в стиле модерн
    Квартира на Воробьёвых горах, АрхХаусСтрой АрхХаусСтрой Гостиная в стиле модерн
    +10
    Квартира на Воробьёвых горах

    С 1995 года занимаемся проектированием и строительством
    частных и общественных интерьеров.

    Архитектурное и градостроительное проектирование.

    Дизайн-проект и отделка объекта "под ключ".

    Комплексный и косметический ремонт любых видов жилых и общественных помещений.

    Ландшафтный дизайн и оформление придомовой территории.

    Авторский надзор.

    Доработка и/или переделка незавершённых проектов.

    Консультационные услуги по любым видам ремонтно-строительных работ.

    Услуги
    Проектирование, дизайн и строительство
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Новослободская, д.62, к.15
    127055 Москва
    Россия
    +7-9859285872 www.arhoustroy.ru
      Add SEO element