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Студия Декор-эксперт
Шторы, жалюзи и роллы Тольятти, Россия
Обзор 5Проекты (5) 3Книги идей (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Текстильный декор в розовую комнату маленькой "принцесы"., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Розовый
    Текстильный декор в розовую комнату маленькой "принцесы"., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Розовый
    Текстильный декор в розовую комнату маленькой "принцесы"., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт Детская комнатаАксессуары и декор Текстиль Розовый
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    Текстильный декор в розовую комнату маленькой "принцесы".
    Ажурный ламбрекен в классическом интерьере., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Янтарный / Золотой
    Ажурный ламбрекен в классическом интерьере., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Янтарный / Золотой
    Ажурный ламбрекен в классическом интерьере., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Янтарный / Золотой
    +1
    Ажурный ламбрекен в классическом интерьере.
    Ажурный ламбрекен "Розы", Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт КухняАксессуары и текстиль Текстиль Коричневый
    Ажурный ламбрекен "Розы", Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт КухняАксессуары и текстиль Текстиль Коричневый
    Ажурный ламбрекен "Розы", Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт КухняАксессуары и текстиль Текстиль Коричневый
    Ажурный ламбрекен "Розы"
    Текстильный декор в пурпурную комнату для девочки. Тольятти, автозаводской район., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт
    Текстильный декор в пурпурную комнату для девочки. Тольятти, автозаводской район., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт
    Текстильный декор в пурпурную комнату для девочки. Тольятти, автозаводской район., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт
    +3
    Текстильный декор в пурпурную комнату для девочки. Тольятти, автозаводской район.
    Шторы для гостиной комнаты в классическом стиле., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Янтарный / Золотой
    Шторы для гостиной комнаты в классическом стиле., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Янтарный / Золотой
    Шторы для гостиной комнаты в классическом стиле., Студия Декор-эксперт Студия Декор-эксперт ГостинаяАксессуары и декорации Текстиль Янтарный / Золотой
    +4
    Шторы для гостиной комнаты в классическом стиле.

    Наша специализация:

    Разработка, изготовление дизайнерских штор и текстильного декора интерьера для частных и общественных помещений Тольятти и Самарской области. 

    Производство и дистанционная продажа через интернет дизайнерских ажурных ламбрекенов с лазерной обработкой.

    Услуги
    • Шторы
    • ажурные ламбрекены с лазерной обработкой
    • карнизы
    • в том числе электрические
    • жалюзи
    • роликовые жалюзи
    • плиссе
    Регионы обслуживания
    • Самара
    • Тольятти
    • Жигулёвск
    • Сызрань. Дистанционно: РФ
    • Казахстан
    • Германия
    • Латвия
    • Тольятти, Россия
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Награды компании
    Финалист международных конкурсов портала Pin-Win
    Адрес
    Ленинградская, д.68 офис 327
    445-021 Тольятти, Россия
    Россия
    +7-8482531506 decor-expert.ru
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