Наша специализация:
Разработка, изготовление дизайнерских штор и текстильного декора интерьера для частных и общественных помещений Тольятти и Самарской области.
Производство и дистанционная продажа через интернет дизайнерских ажурных ламбрекенов с лазерной обработкой.
- Услуги
- Шторы
- ажурные ламбрекены с лазерной обработкой
- карнизы
- в том числе электрические
- жалюзи
- роликовые жалюзи
- плиссе
- Регионы обслуживания
- Самара
- Тольятти
- Жигулёвск
- Сызрань. Дистанционно: РФ
- Казахстан
- Германия
- Латвия
- Тольятти, Россия
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- Награды компании
- Финалист международных конкурсов портала Pin-Win
- Адрес
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Ленинградская, д.68 офис 327
445-021 Тольятти, Россия
Россия
+7-8482531506 decor-expert.ru