Наша специализация:

Разработка, изготовление дизайнерских штор и текстильного декора интерьера для частных и общественных помещений Тольятти и Самарской области.

Производство и дистанционная продажа через интернет дизайнерских ажурных ламбрекенов с лазерной обработкой.