Студия PLYSPACE объединила молодых и талантливых архитекторов и дизайнеров, которые любят свою работу. Наша основная задача - сделать уютную и комфортабельную атмосферу, отвечающую всем потребностям заказчика.
- Услуги
- Разработка проектной документации стадии
Эскиз(Э)
Рабочий проект(РП) и 3Д визуализаций для частных интерьеров
- офисных помещений
- кафе и ресторанов
- нежилых коммерческих помещений. Так же возможен подбор отделочных материалов и авторский надзор.
- Разработка проектной документации стадии
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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117208 Москва
Россия
+7-9167967753 www.plyspace.ru