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PLYSPACE
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Визуализация БУТОВО ПАРК 2Б, PLYSPACE PLYSPACE Гардеробная в стиле минимализм
    Визуализация БУТОВО ПАРК 2Б, PLYSPACE PLYSPACE Гардеробная в стиле минимализм
    Визуализация БУТОВО ПАРК 2Б, PLYSPACE PLYSPACE Ванная комната в стиле минимализм
    +1
    Визуализация БУТОВО ПАРК 2Б
    ПРИМЕРЫ РАЗВЕРТОК, PLYSPACE PLYSPACE
    ПРИМЕРЫ РАЗВЕРТОК, PLYSPACE PLYSPACE
    ПРИМЕРЫ РАЗВЕРТОК, PLYSPACE PLYSPACE
    +4
    ПРИМЕРЫ РАЗВЕРТОК
    ВАВИЛОВА, PLYSPACE PLYSPACE
    ВАВИЛОВА, PLYSPACE PLYSPACE
    ВАВИЛОВА, PLYSPACE PLYSPACE
    +11
    ВАВИЛОВА

    Студия PLYSPACE объединила молодых и талантливых архитекторов и дизайнеров, которые любят свою работу. Наша основная задача - сделать уютную и комфортабельную атмосферу, отвечающую всем потребностям заказчика.

    Услуги
    • Разработка проектной документации стадии Эскиз (Э)
    • Рабочий проект (РП) и 3Д визуализаций для частных интерьеров
    • офисных помещений
    • кафе и ресторанов
    • нежилых коммерческих помещений. Так же возможен подбор отделочных материалов и авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    117208 Москва
    Россия
    +7-9167967753 www.plyspace.ru
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