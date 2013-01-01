Pannoff основан в 2013 году. За время своего существования компания совершенствовала свое мастерство в производстве и монтаже конструкций из стекла и зеркал. В настоящее время мы ставим перед собой задачу по созданию компании отвечающей всем новым требованиям и стандартам качества, имеющимся на сегодняшний день в стекольной промышленности.
- Услуги
- фацет на зеркале
- крашенное стекло
- лестницы
- душевые перегородки
- уф склейка
- пескоструйная обработка
- фартуки из стекла на кухню
- фотопечать
- состаренное зеркало
- триплекс
- зеркальная плитка
- панно из зеркал
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- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Рязанский проспект, д.6
109052 Москва
Россия
+7-4955328467 www.pannoff.ru
Законное владение
Москва, Рязанский проспект, д.6