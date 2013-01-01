Pannoff основан в 2013 году. За время своего существования компания совершенствовала свое мастерство в производстве и монтаже конструкций из стекла и зеркал. В настоящее время мы ставим перед собой задачу по созданию компании отвечающей всем новым требованиям и стандартам качества, имеющимся на сегодняшний день в стекольной промышленности.