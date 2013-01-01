Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Pannoff
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Декор апартаментов частной резиденции, Pannoff Pannoff Спальная комната Аксессуары и декор
    Декор апартаментов частной резиденции, Pannoff Pannoff Спальная комната Аксессуары и декор
    Декор апартаментов частной резиденции
    Панно из зеркал, Pannoff Pannoff Спальная комната Аксессуары и декор
    Панно из зеркал
    Панно из зеркал, Pannoff Pannoff Спальная комната Аксессуары и декор
    Панно из зеркал

    Pannoff основан в 2013 году. За время своего существования компания совершенствовала свое мастерство в производстве и монтаже конструкций из стекла и зеркал. В настоящее время мы ставим перед собой задачу по созданию компании отвечающей всем новым требованиям и стандартам качества, имеющимся на сегодняшний день в стекольной промышленности.

    Услуги
    • фацет на зеркале
    • крашенное стекло
    • лестницы
    • душевые перегородки
    • уф склейка
    • пескоструйная обработка
    • фартуки из стекла на кухню
    • фотопечать
    • состаренное зеркало
    • триплекс
    • зеркальная плитка
    • панно из зеркал
    • Показать все 12 услуги
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Рязанский проспект, д.6
    109052 Москва
    Россия
    +7-4955328467 www.pannoff.ru
    Законное владение

    Москва, Рязанский проспект, д.6

      Add SEO element