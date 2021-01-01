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MARION STUDIO
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 35Проекты (35) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в ЖК Redside., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в ЖК Redside., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в ЖК Redside., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +38
    Квартира в ЖК Redside.
    Квартира в ЖК «Barrin House»., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в ЖК «Barrin House»., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в ЖК «Barrin House»., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +47
    Квартира в ЖК «Barrin House».
    Квартира в клубном доме Depre., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в клубном доме Depre., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Квартира в клубном доме Depre., MARION STUDIO MARION STUDIO Гостиная в классическом стиле
    +47
    Квартира в клубном доме Depre.
    Дом в Черногории., MARION STUDIO MARION STUDIO Лестницы Бежевый
    Дом в Черногории., MARION STUDIO MARION STUDIO Лестницы Бежевый
    Дом в Черногории., MARION STUDIO MARION STUDIO Лестницы Бежевый
    +90
    Дом в Черногории.
    Апартаменты в Нащокинском переулке., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Апартаменты в Нащокинском переулке., MARION STUDIO MARION STUDIO Гардеробная в классическом стиле
    Апартаменты в Нащокинском переулке., MARION STUDIO MARION STUDIO Гардеробная в классическом стиле
    +33
    Апартаменты в Нащокинском переулке.
    Дом в Берлине., MARION STUDIO MARION STUDIO Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дом в Берлине., MARION STUDIO MARION STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Дом в Берлине., MARION STUDIO MARION STUDIO Гостиная в классическом стиле
    +46
    Дом в Берлине.
    Показать все 35 проекты

    MARION STUDIO – это современная дизайн-студия, которая создает интерьеры от начала и до конца. Ведущими дизайнерами студии являются Мария Мироненко и Маргарита Мельникова. Их избранные проекты представлены в портфолио. Внимательное отношение к разработке дизайн-концепции и архитектурному проектированию, комплектации и ремонту позволяет воплотить в жизнь красивые и удобные решения. 

    Над каждым проектом работает команда архитекторов и дизайнеров в тесном взаимодействии с заказчиком. Элементы будущего интерьера аккуратно подбираются и отражаются на реалистичных изображениях. Так, еще до начала ремонтно-отделочных работ мы в деталях показываем точный образ будущего пространства. Мы внимательно относимся к оценке бюджета реализации проекта на этапе его разработки, оценивая все будущие издержки, формируя понятный алгоритм расходования средств. Для каждого проекта разрабатываются индивидуальные столярные изделия, которые помогают сделать интерьер еще более цельным и уникальным.

    Услуги
    Дизайн жилых и общественных интерьеров. Архитектурные проекты. Проведение и сопровождение ремонтно-отделочных работ. Комплектация.
    Регионы обслуживания
    Москва, Московская область и Россия
    Адрес
    Лужнецкая наб., 10Ас3
    119270 Москва
    Россия
    +7-4951201552 marionstudio.ru
    Законное владение

    г. Москва, Лужнецкая наб., 10Ас3

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