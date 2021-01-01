MARION STUDIO – это современная дизайн-студия, которая создает интерьеры от начала и до конца. Ведущими дизайнерами студии являются Мария Мироненко и Маргарита Мельникова. Их избранные проекты представлены в портфолио. Внимательное отношение к разработке дизайн-концепции и архитектурному проектированию, комплектации и ремонту позволяет воплотить в жизнь красивые и удобные решения.

Над каждым проектом работает команда архитекторов и дизайнеров в тесном взаимодействии с заказчиком. Элементы будущего интерьера аккуратно подбираются и отражаются на реалистичных изображениях. Так, еще до начала ремонтно-отделочных работ мы в деталях показываем точный образ будущего пространства. Мы внимательно относимся к оценке бюджета реализации проекта на этапе его разработки, оценивая все будущие издержки, формируя понятный алгоритм расходования средств. Для каждого проекта разрабатываются индивидуальные столярные изделия, которые помогают сделать интерьер еще более цельным и уникальным.