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ООО ТД «Домсон»
Мебель и аксессуары Москва
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Отзыв (5)
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    • Мебельный магазин «ДомСон» предлагает мебель от китайского и итальянского производителя. В ассортименте есть: мебель для спальни, матрасы, детские; готовые гостиные, прихожие; столовые; кабинеты; аксессуарная линия, текстиль, шторы, малые формы; мягкая мебель; все для ванной комнаты. 

    Вся продукция в каталоге интернет магазина мебели имеет сертификаты качества (предоставляются по требованию) и гарантию 12 месяцев. В салоне в Москве выставлены наиболее востребованные модели по всем линейкам мебели. В «ДомСон» всего представлено более 4 тыс. единиц товаров, из них 4/5 товаров участвуют в складской программе (всегда в наличии). 

    Предусмотрены: Возможности кредитования. Система контроля до отгрузки (против брака). Смс-информирование о заказе и менеджере. Платные услуги сборки, профессионального подъема на этаж (с лифтом/без). Возможна как предоплата (100%, при заказе мебели на будущие даты), так и по факту доставки (для Москвы и МО). 

    Стоимость доставки – 950 р. в пределах МКАД, и 950 + 30 р./км – за ее пределами. Клиент имеет возможность купить мебель в интернет-магазине с доставкой по всем регионам РФ (стандартно – через ТК ПЭК, либо через другую компанию). Стоимость перевозки при необходимости фиксируется и сразу включена в счет. Товары на акции и распродаже размещаются в магазине в Москве по ул. Дубнинская д.79Б.

    Услуги
    Продажа мебели
    Регионы обслуживания
    Вся Россия и Москва
    Адрес
    ул.Дубнинская д.79 Б.
    127591 Москва
    Россия
    +77495997-64-22 domson.ru
    Законное владение

    127591 Москва, ул.Дубнинская д.79 Б.

    Отзыв

    Аллуся Петракова
    больше 2 лет назад
    Алексей М
    больше 2 лет назад
    Дмитрий Черенков (Дима)
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 5
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