Мебельный магазин «ДомСон» предлагает мебель от китайского и итальянского производителя. В ассортименте есть: мебель для спальни, матрасы, детские; готовые гостиные, прихожие; столовые; кабинеты; аксессуарная линия, текстиль, шторы, малые формы; мягкая мебель; все для ванной комнаты.

Вся продукция в каталоге интернет магазина мебели имеет сертификаты качества (предоставляются по требованию) и гарантию 12 месяцев. В салоне в Москве выставлены наиболее востребованные модели по всем линейкам мебели. В «ДомСон» всего представлено более 4 тыс. единиц товаров, из них 4/5 товаров участвуют в складской программе (всегда в наличии).

Предусмотрены: Возможности кредитования. Система контроля до отгрузки (против брака). Смс-информирование о заказе и менеджере. Платные услуги сборки, профессионального подъема на этаж (с лифтом/без). Возможна как предоплата (100%, при заказе мебели на будущие даты), так и по факту доставки (для Москвы и МО).

Стоимость доставки – 950 р. в пределах МКАД, и 950 + 30 р./км – за ее пределами. Клиент имеет возможность купить мебель в интернет-магазине с доставкой по всем регионам РФ (стандартно – через ТК ПЭК, либо через другую компанию). Стоимость перевозки при необходимости фиксируется и сразу включена в счет. Товары на акции и распродаже размещаются в магазине в Москве по ул. Дубнинская д.79Б.