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Дизайнер интерьера
Дизайнеры интерьера Краснодар
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира в двух уровнях для семьи., Дизайнер интерьера Дизайнер интерьера Кухни в эклектичном стиле
    Квартира в двух уровнях для семьи., Дизайнер интерьера Дизайнер интерьера Столовая комната в эклектичном стиле
    Квартира в двух уровнях для семьи., Дизайнер интерьера Дизайнер интерьера Столовая комната в эклектичном стиле
    +7
    Квартира в двух уровнях для семьи.
    Квартира в классическом стиле., Дизайнер интерьера Дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    Квартира в классическом стиле., Дизайнер интерьера Дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле
    Квартира в классическом стиле., Дизайнер интерьера Дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +2
    Квартира в классическом стиле.

    Работаю в интерьерном дизайне с 2004 года. Окончила Краснодарское Художественное Училище по специализации — дизайн среды. Люблю свою работу и не делаю для себя ограничений по стилю. Считаю, что нет плохого стиля, есть неверное сочетание пропорций и оттенков. Для меня первична — эргономика, освещение и психология интерьера. Если будет не удобно жить, то и красота не спасет. Делаю акцент на характер семьи и на их мечты, превращая их  в стильный интерьер. 

    Регионы обслуживания
    Краснодар
    Адрес
    350080 Краснодар
    Россия
    +7-9615097210 www.instagram.com/alisa_svistunova
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