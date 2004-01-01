Работаю в интерьерном дизайне с 2004 года. Окончила Краснодарское Художественное Училище по специализации — дизайн среды. Люблю свою работу и не делаю для себя ограничений по стилю. Считаю, что нет плохого стиля, есть неверное сочетание пропорций и оттенков. Для меня первична — эргономика, освещение и психология интерьера. Если будет не удобно жить, то и красота не спасет. Делаю акцент на характер семьи и на их мечты, превращая их в стильный интерьер.