Архитектурное бюро.
Дизайн интерьеров.
Проектирование vip интерьеров.
Инженерные проекты (ОВ ВК ЭО АР АС ТХ и др) Допуск СРО
Технический и авторский надзор за стройкой.
Экспертиза строительства.
- Услуги
- Дизайн интерьеров. Проектирование
- Проектирование vip интерьеров. Любые Инженерные чертежи. Авторский надзор. Экспертиза строительства. Технический надзор.
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Тула
- Пятигорск
- Россия
- СНГ
- Адрес
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Арт плей Центр
105120 Москва
Россия
+7-9057665710 www.instagram.com/architectors_net
Законное владение
300002, г.Тула, ул. Октябрьская, д.20, 2-этаж, оф. 1