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Архитек
Архитекторы Москва
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Уникальное предложение для гостей Homify, Архитек Архитек Гостиная в стиле минимализм
    Уникальное предложение для гостей Homify, Архитек Архитек Дома в эклектичном стиле
    Уникальное предложение для гостей Homify, Архитек Архитек Медиа комната в стиле минимализм
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    Уникальное предложение для гостей Homify

    Архитектурное бюро.

    Дизайн интерьеров.

    Проектирование vip интерьеров.

    Инженерные проекты (ОВ ВК ЭО АР АС ТХ и др) Допуск СРО

    Технический и авторский надзор за стройкой.

    Экспертиза строительства.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров. Проектирование
    • Проектирование vip интерьеров. Любые Инженерные чертежи. Авторский надзор. Экспертиза строительства. Технический надзор.
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Тула
    • Пятигорск
    • Россия
    • СНГ
    Адрес
    Арт плей Центр
    105120 Москва
    Россия
    +7-9057665710 www.instagram.com/architectors_net
    Законное владение

    300002, г.Тула, ул. Октябрьская, д.20, 2-этаж, оф. 1

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