Студия "Like Interior". Мы занимаемся архитектурным проектированием, дизайном жилых, общественных и коммерческих помещений. Квартиры и апартаменты, частные дома малой и средней этажности, офисные помещения, торгово-выставочные пространства, кафе и рестораны. Мы можем спроектировать для вас всё. Кроме проектирования у вас есть возможность вместе с нами реализовать задуманное с нашими строительно-монтажными бригадами. Будем рады сотрудничеству!