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Like Interior
Архитекторы Москва
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    Студия "Like Interior". Мы занимаемся архитектурным проектированием, дизайном жилых, общественных и коммерческих помещений. Квартиры и апартаменты, частные дома малой и средней этажности, офисные помещения, торгово-выставочные пространства, кафе и рестораны. Мы можем спроектировать для вас всё. Кроме проектирования у вас есть возможность вместе с нами реализовать задуманное с нашими строительно-монтажными бригадами. Будем рады сотрудничеству!

    Услуги
    • Проектирование
    • дизайн интерьеров
    • строительство
    • ремонтные работы
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Большой Трехгорный переулок 11 стр 2
    123022 Москва
    Россия
    +7-9099476043 www.likeinterior.su
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