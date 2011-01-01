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Happy Design
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира на корабельной, Happy Design Happy Design Кухни в эклектичном стиле Белый
    Квартира на корабельной, Happy Design Happy Design Кухни в эклектичном стиле
    Квартира на корабельной, Happy Design Happy Design Кухни в эклектичном стиле
    +24
    Квартира на корабельной
    Квартира на Угловом переулке, Happy Design Happy Design Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Угловом переулке, Happy Design Happy Design Гостиная в стиле лофт
    Квартира на Угловом переулке, Happy Design Happy Design Гостиная в стиле лофт
    +5
    Квартира на Угловом переулке
    ЖК Barkli Residence, Happy Design Happy Design Кухня в скандинавском стиле
    ЖК Barkli Residence, Happy Design Happy Design Гостиная в скандинавском стиле
    ЖК Barkli Residence, Happy Design Happy Design Гостиная в скандинавском стиле
    +4
    ЖК Barkli Residence
    Квартира в ЖК "Видный", Happy Design Happy Design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК "Видный", Happy Design Happy Design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира в ЖК "Видный", Happy Design Happy Design Кухни в эклектичном стиле
    +5
    Квартира в ЖК "Видный"
    Квартира В Сочи, Happy Design Happy Design Гостиная в классическом стиле
    Квартира В Сочи, Happy Design Happy Design Кухня в классическом стиле
    Квартира В Сочи, Happy Design Happy Design Кухня в классическом стиле
    +14
    Квартира В Сочи
    Старый дом на Малом Козловском, Happy Design Happy Design Гостиные в эклектичном стиле
    Старый дом на Малом Козловском, Happy Design Happy Design Гостиные в эклектичном стиле
    Старый дом на Малом Козловском, Happy Design Happy Design Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
    +15
    Старый дом на Малом Козловском
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    Я являюсь архитектором, а также дизайнером интерьера с 2011 года. За это время создала более 40 дизайн проектов, а также 14 реализованных объектов. Для меня дизайн это не только любимая работа, но и вдохновение. Я отдаю пространству особую гармонию и эмоцию и перевожу их в плоскость произведений искусства. При создании проектов всегда уделяю особое внимание пожеланиям клиента, сохраняя при этом, профессиональный подход и неповторимый стиль. Всегда рада новым и интересным проектам!

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • декорирование интерьера
    • дизайн жилых и офисных помещений
    • рабочая документация
    • визуализация помещений
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9160323775 www.mllaboratory.com
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