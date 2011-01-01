Я являюсь архитектором, а также дизайнером интерьера с 2011 года. За это время создала более 40 дизайн проектов, а также 14 реализованных объектов. Для меня дизайн это не только любимая работа, но и вдохновение. Я отдаю пространству особую гармонию и эмоцию и перевожу их в плоскость произведений искусства. При создании проектов всегда уделяю особое внимание пожеланиям клиента, сохраняя при этом, профессиональный подход и неповторимый стиль. Всегда рада новым и интересным проектам!