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Svetlana Zhulidova
Архитекторы Саратов
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Дизайн интерьера квартиры, Svetlana Zhulidova Svetlana Zhulidova Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера квартиры, Svetlana Zhulidova Svetlana Zhulidova Гостиная в скандинавском стиле
    Дизайн интерьера квартиры, Svetlana Zhulidova Svetlana Zhulidova Кухня в скандинавском стиле
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    Дизайн интерьера квартиры

    Профессиональная разработка частного дизайна интерьера – это создание красивого и стильного пространства, гармоничного и функционального, наполненного атмосферой комфорта и уюта. Услуга подразумевает индивидуальный подход на всех этапах сотрудничества, от ознакомления с пожеланиями заказчика и изучения особенностей объекта до принятия определенных решений по выбору отделки, декора и технического оснащения. Большое внимание уделяется планировочному решению, для правильного создания основы  вашего проживания в доме или квартире.
    В результате  работы вы получите пространство, наполненное смыслом и индивидуальностью.

    Услуги
    Проектирование интерьеров и экстерьеров жилых и общественных зданий. Проектирование коттеджей и создание ландшафтного дизайна. Проектирование малых форм и декорирование интерьеров. Авторский надзор за ведением работ.
    Регионы обслуживания
    Саратов. Москва
    Адрес
    Ул. Пугачева
    410000 Саратов
    Россия
    +7-9270577770 archzhulidova.wixsite.com/svetlana
    Законное владение

    Ул. Пугачева 

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