Профессиональная разработка частного дизайна интерьера – это создание красивого и стильного пространства, гармоничного и функционального, наполненного атмосферой комфорта и уюта. Услуга подразумевает индивидуальный подход на всех этапах сотрудничества, от ознакомления с пожеланиями заказчика и изучения особенностей объекта до принятия определенных решений по выбору отделки, декора и технического оснащения. Большое внимание уделяется планировочному решению, для правильного создания основы вашего проживания в доме или квартире.
В результате работы вы получите пространство, наполненное смыслом и индивидуальностью.
- Услуги
- Проектирование интерьеров и экстерьеров жилых и общественных зданий. Проектирование коттеджей и создание ландшафтного дизайна. Проектирование малых форм и декорирование интерьеров. Авторский надзор за ведением работ.
- Регионы обслуживания
- Саратов. Москва
- Адрес
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Ул. Пугачева
410000 Саратов
Россия
+7-9270577770 archzhulidova.wixsite.com/svetlana
Ул. Пугачева