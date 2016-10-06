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Tanya Andreeva
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
Обзор 6Проекты (6) 1Книги идей (1)
Отзыв (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Bright history, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Кухни в эклектичном стиле Изделия из древесины Синий
    Bright history, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиные в эклектичном стиле Изделия из древесины Синий
    Bright history, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиные в эклектичном стиле МДФ Синий
    +6
    Bright history
    Moscow sky, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Кухня в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Moscow sky, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    Moscow sky, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Кухня в стиле минимализм МДФ Бирюзовый
    +5
    Moscow sky
    Dark chocolate, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Кухня в стиле минимализм МДФ Коричневый
    Dark chocolate, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Кухня в стиле минимализм МДФ Коричневый
    Dark chocolate, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в стиле минимализм Железобетон Серый
    +4
    Dark chocolate
    Harmony between colors, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в средиземноморском стиле Камень Янтарный / Золотой
    Harmony between colors, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в средиземноморском стиле МДФ Белый
    Harmony between colors, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в средиземноморском стиле Камень Прозрачный
    +3
    Harmony between colors
    colour therapy, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиные в эклектичном стиле Изделия из древесины Многоцветный
    colour therapy, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиные в эклектичном стиле Изделия из древесины Многоцветный
    colour therapy, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиные в эклектичном стиле Кирпичи Белый
    +4
    colour therapy
    for2, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в стиле лофт Камень Фиолетовый / Лиловый
    for2, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в стиле лофт Кирпичи Многоцветный
    for2, Tanya Andreeva Tanya Andreeva Гостиная в стиле лофт Кирпичи Фиолетовый / Лиловый
    +2
    for2
    В хорошем дизайне функциональность и комфорт всегда превыше всего. Красивое оформление, как яркий аксессуар, лишь дополняет образ. Мы создаем дизайн для Вас и о Вас, добавляя в него нотку нашего профессионализма. Как нет двух одинаковых людей, городов или историй, не повторяется и интерьер. Он лишь отражает хозяина, его гостей и созданную ими атмосферу. А мы ловим этот характер и настроение и воплощаем его в интерьере. Андреева Татьяна, выпускница ИАрхИ ЮФУ по специальности «искусство интерьера». Опыт работы более 7 лет. За это время были реализованы проекты квартир, домов, а так же общественных помещений, различных по стилю и направлению. Член союза дизайнеров России.
    Регионы обслуживания
    Россия
    Адрес
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9094105030 november-design.net
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