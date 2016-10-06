В хорошем дизайне функциональность и комфорт всегда превыше всего. Красивое оформление, как яркий аксессуар, лишь дополняет образ. Мы создаем дизайн для Вас и о Вас, добавляя в него нотку нашего профессионализма. Как нет двух одинаковых людей, городов или историй, не повторяется и интерьер. Он лишь отражает хозяина, его гостей и созданную ими атмосферу. А мы ловим этот характер и настроение и воплощаем его в интерьере. Андреева Татьяна, выпускница ИАрхИ ЮФУ по специальности «искусство интерьера». Опыт работы более 7 лет. За это время были реализованы проекты квартир, домов, а так же общественных помещений, различных по стилю и направлению. Член союза дизайнеров России.

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