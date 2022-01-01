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Brainstorm Buro
Дизайнеры интерьера Москва
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    Обложка

    Главное, что вам нужно знать о Brainstorm Buro 

    1. Мы изобретательны и «инновационны» во всем, что касается ежедневной жизни в квартире 

    >> мы знаем миллион нюансов и фишек. Часть придумали сами, а другие – по крупинкам собирали в Европе и США 

    >> квартира это только красиво, это еще и функционально. Поэтому каждый раз мы «впихиваем невпихуемое» \

    >> мы разбираемся в домах старого фонда и законности перепланировки. Мы делали «конфетки» из блочных домов, «панелек», «сталинок» и тд.

    2. Мы практики, и все наши проекты реализованы >> поэтому мы знаем все узлы и нюансы стройки и ремонта. И разбираемся в материалах и ценах

     >> мы умеем делать Технический Надзор, и держим вашу строительную бригаду «в тонусе», а бюджет и сроки – под жестким контролем 

    >> нам доверяют вести проект «под ключ»

     3. Мы очень внимательно относимся к расходам, чтобы Вы получили максимум пользы за каждый рубль 

    >> знаем места, где можно купить или сделать то же самое, но дешевле 

    >> умеем пользоваться китайскими фабриками, где делают прекрасные реплики. В мебели это вполне оправдано 

    >> мы организовываем процесс прозрачно. И мы поможем Вам организовать контроля за стройкой, используя весь наш опыт

    Регионы обслуживания
    Москва и МО
    Адрес
    105066 Москва
    Россия
    +7-9160602213 brainstorm-buro.com

    Отзыв

    ledi_olgar
    ИП КОСИЛКО КОНСТАНТИН - якобы дизайнер brainstorm Buro - бегите от этого мошенника! Отвратительный дизайнер и человек. Не умеет ничего, за свои слова не отвечает. Навязывает своих строителей. Навязывает свою Ирину за 200 тыс. Чтоб согласовала его несогласуемую планировку. Берет деньги вперёд, нас обманул на 240 тыс. Деньги переводили через его помощницу Мансун Осман. Попросите показать проект с Щемиловского пер, просто рукожопство, ничего общего с настоящим дизайном. 
    25 дней назад
    Дата проекта: Март 2022
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