Главное, что вам нужно знать о Brainstorm Buro

1. Мы изобретательны и «инновационны» во всем, что касается ежедневной жизни в квартире

>> мы знаем миллион нюансов и фишек. Часть придумали сами, а другие – по крупинкам собирали в Европе и США

>> квартира это только красиво, это еще и функционально. Поэтому каждый раз мы «впихиваем невпихуемое» \

>> мы разбираемся в домах старого фонда и законности перепланировки. Мы делали «конфетки» из блочных домов, «панелек», «сталинок» и тд.

2. Мы практики, и все наши проекты реализованы >> поэтому мы знаем все узлы и нюансы стройки и ремонта. И разбираемся в материалах и ценах

>> мы умеем делать Технический Надзор, и держим вашу строительную бригаду «в тонусе», а бюджет и сроки – под жестким контролем

>> нам доверяют вести проект «под ключ»

3. Мы очень внимательно относимся к расходам, чтобы Вы получили максимум пользы за каждый рубль

>> знаем места, где можно купить или сделать то же самое, но дешевле

>> умеем пользоваться китайскими фабриками, где делают прекрасные реплики. В мебели это вполне оправдано

>> мы организовываем процесс прозрачно. И мы поможем Вам организовать контроля за стройкой, используя весь наш опыт