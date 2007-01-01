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Fusion House
Архитекторы Москва
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • ШОКОЛАД, Fusion House Fusion House Дома в классическом стиле Кирпичи Коричневый
    ШОКОЛАД, Fusion House Fusion House Дома в классическом стиле Кирпичи Коричневый
    ШОКОЛАД, Fusion House Fusion House Дома в классическом стиле Кирпичи Коричневый
    +10
    ШОКОЛАД
    Вилла Русская классика, Fusion House Fusion House Дома в классическом стиле
    Вилла Русская классика, Fusion House Fusion House Дома в классическом стиле
    Вилла Русская классика, Fusion House Fusion House Дома в классическом стиле
    +2
    Вилла Русская классика
    Вилла Стокгольм, Fusion House Fusion House Дома в скандинавском стиле
    Вилла Стокгольм, Fusion House Fusion House Дома в скандинавском стиле
    Вилла Стокгольм, Fusion House Fusion House Дома в скандинавском стиле
    +2
    Вилла Стокгольм
    Вилла Барселона, Fusion House Fusion House Дома в эклектичном стиле Камень
    Вилла Барселона, Fusion House Fusion House Дома в эклектичном стиле
    Вилла Барселона, Fusion House Fusion House Дома в эклектичном стиле
    +2
    Вилла Барселона
    Загородный дом Шварцвальд, Fusion House Fusion House Дома в эклектичном стиле
    Загородный дом Шварцвальд, Fusion House Fusion House Дома в эклектичном стиле
    Загородный дом Шварцвальд, Fusion House Fusion House Дома в эклектичном стиле
    +2
    Загородный дом Шварцвальд
    Загородный дом Ар Нуво, Fusion House Fusion House Дома в стиле модерн
    Загородный дом Ар Нуво, Fusion House Fusion House Дома в стиле модерн
    Загородный дом Ар Нуво, Fusion House Fusion House Дома в стиле модерн
    +3
    Загородный дом Ар Нуво
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    Архитектурно-строительная компания - Fusion House, амбициозная команда талантливых архитекторов и профессиональных строителей, имеющая большой опыт в области проектирования и строительства.В каждом своем проекте еще на стадии предпроектных проработок мы стараемся учесть все пожелания заказчика, а так же предложить свои обоснованные и рациональные решения. Все это находит свое отражение в наших эскизах, 3D-графике и рабочих чертежах. Главным направлением нашей архитектурной деятельности является поиск ярких архитектурно-художественных идей основанных на многолетнем опыте мировой архитектуры. Мы успешно работам на российском рынке с 2007 года.

    Услуги
    Проектирование и строительство загородных домов из каменных материалов и по каркасной технологии.
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    127562 Москва
    Россия
    +7-9778107378 www.fusionhouse.ru
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