Архитектурно-строительная компания - Fusion House, амбициозная команда талантливых архитекторов и профессиональных строителей, имеющая большой опыт в области проектирования и строительства.В каждом своем проекте еще на стадии предпроектных проработок мы стараемся учесть все пожелания заказчика, а так же предложить свои обоснованные и рациональные решения. Все это находит свое отражение в наших эскизах, 3D-графике и рабочих чертежах. Главным направлением нашей архитектурной деятельности является поиск ярких архитектурно-художественных идей основанных на многолетнем опыте мировой архитектуры. Мы успешно работам на российском рынке с 2007 года.