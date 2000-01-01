Мастерская IvE-interior создана для профессионального и художественного воплощения в жизнь индивидуальных интерьеров, для каждого человека.

В наших проектах Вы увидите Авторский стиль в дизайне и профессиональный подход к решению поставленной задачи. Для нас главное - реализовать идеи на практике, а не только на бумаге.

Одна из основ нашей работы - качественный сервис и гарантия результата на долгие годы. Именно поэтому особое внимание уделяется созданию комфортной обстановки и грамотной оснащенности интерьеров.

Мы ориентируемся на индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас нет готовых решений... Именно вы вдохновляете нас на создание уникального стиля!

Наши специалисты помогут вам создать интерьер, где будет комфортно жить и работать:

- разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений;

- малоэтажное строительство;

- ремонт и отделка;

- авторский декор и оформление;

- художественная роспись и написание картин;

- текстиль и дизайнерская мебель.

Каждый проект разрабатывается профессиональным дизайнером-проектировщиком, обладающий художественным вкусом и работающим с вдохновением, воплощая Ваши мечты в реальность.