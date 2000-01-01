Мастерская IvE-interior создана для профессионального и художественного воплощения в жизнь индивидуальных интерьеров, для каждого человека.
В наших проектах Вы увидите Авторский стиль в дизайне и профессиональный подход к решению поставленной задачи. Для нас главное - реализовать идеи на практике, а не только на бумаге.
Одна из основ нашей работы - качественный сервис и гарантия результата на долгие годы. Именно поэтому особое внимание уделяется созданию комфортной обстановки и грамотной оснащенности интерьеров.
Мы ориентируемся на индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас нет готовых решений... Именно вы вдохновляете нас на создание уникального стиля!
Наши специалисты помогут вам создать интерьер, где будет комфортно жить и работать:
- разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений;
- малоэтажное строительство;
- ремонт и отделка;
- авторский декор и оформление;
- художественная роспись и написание картин;
- текстиль и дизайнерская мебель.
Каждый проект разрабатывается профессиональным дизайнером-проектировщиком, обладающий художественным вкусом и работающим с вдохновением, воплощая Ваши мечты в реальность.
- Услуги
- Дизайн интерьера квартиры
- загородного дома
- коттеджа
- офисов
- магазинов
- кафе
- ресторанов
- ремонт и отделка
- оформление
- авторский декор
- роспись
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- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Москва, Россия
- Награды компании
- Красный Диплом об окончании художественной школы им. В.Ф.Стожарова
- Победитель конкурса
Творчество Юных – Москве
- Диплом победителя II четвертьфинала Чемпионата по дизайну на конкурсе АРХИПРОФИ 2020год
- Адрес
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ул. Генерала Глаголева, дом 2
123154 Москва, Россия
Россия
+7-4957929247 IvE-interior.ru
Москва, 123 154