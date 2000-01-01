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IvE-Interior
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 23Проекты (23) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
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    • "Природа в доме" ЖК Домашний, IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    "Природа в доме" ЖК Домашний, IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    "Природа в доме" ЖК Домашний, IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    +29
    "Природа в доме" ЖК Домашний
    Неорусский стиль на Профсоюзной., IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    Неорусский стиль на Профсоюзной., IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Неорусский стиль на Профсоюзной., IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    +39
    Неорусский стиль на Профсоюзной.
    Детская в Видном., IvE-Interior IvE-Interior Спальни для девочек Розовый
    Детская в Видном., IvE-Interior IvE-Interior Спальни для девочек Розовый
    Детская в Видном., IvE-Interior IvE-Interior Спальни для девочек Розовый
    +6
    Детская в Видном.
    Soleray с нотками Мексики., IvE-Interior IvE-Interior Спальня в эклектичном стиле Оранжевый
    Soleray с нотками Мексики., IvE-Interior IvE-Interior Спальня в эклектичном стиле Оранжевый
    Soleray с нотками Мексики., IvE-Interior IvE-Interior Спальня в эклектичном стиле Оранжевый
    +43
    Soleray с нотками Мексики.
    "Подводный мир" реализованный проект, IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    "Подводный мир" реализованный проект, IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    "Подводный мир" реализованный проект, IvE-Interior IvE-Interior Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    +45
    "Подводный мир" реализованный проект
    "Морозная роза" в ЖК Береговой, IvE-Interior IvE-Interior Ванная комната в эклектичном стиле Белый
    "Морозная роза" в ЖК Береговой, IvE-Interior IvE-Interior Ванная комната в эклектичном стиле Белый
    "Морозная роза" в ЖК Береговой, IvE-Interior IvE-Interior Ванная комната в эклектичном стиле Белый
    +22
    "Морозная роза" в ЖК Береговой
    Показать все 23 проекты

    Мастерская IvE-interior создана для профессионального и художественного воплощения в жизнь индивидуальных интерьеров, для каждого человека.
    В наших проектах Вы увидите Авторский стиль в дизайне и профессиональный подход к решению поставленной задачи. Для нас главное - реализовать идеи на практике, а не только на бумаге.

    Одна из основ нашей работы - качественный сервис и гарантия результата на долгие годы. Именно поэтому особое внимание уделяется созданию комфортной обстановки и грамотной оснащенности интерьеров.

    Мы ориентируемся на индивидуальный подход к каждому клиенту. У нас нет готовых решений... Именно вы вдохновляете нас на создание уникального стиля!

    Наши специалисты помогут вам создать интерьер, где будет комфортно жить и работать:

    - разработка дизайн-проектов жилых и общественных помещений;

    - малоэтажное строительство;

    - ремонт и отделка;

    - авторский декор и оформление;

    - художественная роспись и написание картин;

    - текстиль и дизайнерская мебель.

    Каждый проект разрабатывается профессиональным дизайнером-проектировщиком, обладающий художественным вкусом и работающим с вдохновением, воплощая Ваши мечты в реальность.

    Услуги
    • Дизайн интерьера квартиры
    • загородного дома
    • коттеджа
    • офисов
    • магазинов
    • кафе
    • ресторанов
    • ремонт и отделка
    • оформление
    • авторский декор
    • роспись
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Москва, Россия
    Награды компании
    • Красный Диплом об окончании художественной школы им. В.Ф.Стожарова
    • Победитель конкурса Творчество Юных – Москве
    • Диплом победителя II четвертьфинала Чемпионата по дизайну на конкурсе АРХИПРОФИ 2020год
    Адрес
    ул. Генерала Глаголева, дом 2
    123154 Москва, Россия
    Россия
    +7-4957929247 IvE-interior.ru
    Законное владение

    Москва, 123 154

    Отзыв

    chabanovalena
    Работали с Евгенией над проектом двухкомнатной квартиры в микрорайоне Домашний.Проект занял около 1.5 лет.Благодарность Евгении огромная!Получилось нереально красиво!Чувство вкуса у Евгении100%!Даже, если есть сомнения,то надо просто довериться ей, и все потом сложится в идеальную комбинацию!Спасибо огромное Евгении и ее команде!Все работали отлично!Мы промто кайфуем сейчас в новом интерьере.До сих пор не верится,что это наша квартира!
    5 месяцев назад
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    saykina.yulia
    Мы работали с Евгенией по ремонту нашей квартиры в ЖК Черняховского 19. Предложенный дизайн понравился сразу и до конца не верилось, что реализация будет настолько близка к нарисованному проекту. Но все удалось и теперь квартирка как будто сошла со страниц проекта. Подбор мебели и всего прочего тоже прошёл без сложностей. Очень здорово, когда рядом такой профессионал. Рекомендуем Евгению как очень душевного и опытного дизайнера.
    около 1 года назад
    Дата проекта: Ноябрь 2020
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    jkio99
    В восторге от сервиса и предоставления услуг! Все под ключ, в лучшем виде, Евгения Ивлиева дизайнер - душевно и подробно общается, все объясняет и подсказывает как лучше, вобщем закрывает все беспокойства. Мы с мужем получили результат лучше, чем хотели!! Рекомендуем мастерскую! Все гости теперь в восторге от нашего необычного, яркого и уютного интерьера, квартира просто преобразилась, и мебель IvE-interior покоряет ручной работой под наш индивидуальный заказ! от нас требовались только пожелания и в итоге получили все в готовом виде без головной боли по каким либо вопросам. Остались лучшие впечатления!
    почти 2 года назад
    Дата проекта: Май 2019
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    Показать все отзывы – 8

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