Позвольте представиться — Оксана Викторовна Моссур, частный дизайнер и декоратор интерьеров. Живу в профессии с 1998 года, благодаря Международной школе дизайна и Московскому Архитектурному институту “МАРХИ”. Пришла к дизайну не сразу, но осознанно и надолго.

Люблю свое дело, работаю над собой, стараюсь по возможности, не пропускать важные события в сфере интерьеров и архитектуры, посещать всевозможные выставки, биеннале и презентации в России и за рубежом. Буду рада поделиться своим опытом с Вами и создать уникальный и неповторимый интерьер для Вашего жилья. И мне бы очень хотелось, чтобы в каждом доме, с которым мне посчастливилось поработать, всегда царила любовь, обитало счастье и радость!