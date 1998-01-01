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Дизайн бюро Оксаны Моссур
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 18Проекты (18) 1Книги идей (1)
Отзыв (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сливки общества в ЖК Золотые ключи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Сливки общества в ЖК Золотые ключи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Сливки общества в ЖК Золотые ключи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Кухня в классическом стиле Бежевый
    +41
    Сливки общества в ЖК Золотые ключи
    Элегантная классика в сталинке, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Элегантная классика в сталинке, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Элегантная классика в сталинке, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +19
    Элегантная классика в сталинке
    Сам себе режиссер в ЖК Режиссер, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Сам себе режиссер в ЖК Режиссер, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Сам себе режиссер в ЖК Режиссер, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +26
    Сам себе режиссер в ЖК Режиссер
    Территория гостеприимства в ЖК Триумф Палас, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Территория гостеприимства в ЖК Триумф Палас, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
    Территория гостеприимства в ЖК Триумф Палас, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Янтарный / Золотой
    +19
    Территория гостеприимства в ЖК Триумф Палас
    Минималистичный дом для дружной семьи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Минималистичный дом для дружной семьи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Минималистичный дом для дружной семьи, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    +65
    Минималистичный дом для дружной семьи
    Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле, Дизайн бюро Оксаны Моссур Дизайн бюро Оксаны Моссур Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Бежевый
    +71
    Роскошный интерьер загородного дома в английском стиле
    Показать все 18 проекты

    Позвольте представиться —  Оксана Викторовна Моссур, частный дизайнер и декоратор интерьеров. Живу в профессии с 1998 года, благодаря Международной школе дизайна и Московскому Архитектурному институту “МАРХИ”. Пришла к дизайну не сразу, но осознанно и надолго.

    Люблю свое дело, работаю над собой, стараюсь по возможности, не пропускать важные события в сфере интерьеров и архитектуры, посещать всевозможные выставки, биеннале и презентации в России и за рубежом. Буду рада поделиться своим опытом с Вами и создать уникальный и неповторимый интерьер для Вашего жилья. И мне бы очень хотелось, чтобы в каждом доме, с которым мне посчастливилось  поработать, всегда царила любовь, обитало счастье и радость!

    Услуги
    • Разработка дизайна частных и общественных интерьеров. Эскизный проект
    • рабочий проект
    • 3D визуализация
    • авторский надзор
    • декорирование.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Рябиновая 41 корп 1 стр 6
    105005 Москва
    Россия
    +7-9265342458 www.mossur.ru

    Отзыв

    lzinikova
    Работала с девочками над проектом моего загородного дома, задача была довольно сложной, поскольку в сжатые сроки предстояло сделать и проект, и максимально быстро сделать ремонтные работы. Все делали параллельно и супербыстро! Осталась очень довольна, девочки настоящие профи! Хотя затруднения тоже были, но их тоже удалось решить и устранить.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Март 2015
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    olgakol
    Хочу выразить свою благодарность Оксане. С ее помощью мы делали ремонт в трехкомнатной квартире. У нас большая семья трое детей, Оксана предложила из большой комнаты сделать детскую , а кухню объединить с маленькой комнатой в итоге получилось все очень уютно и гармонично.Оксана талантливый дизайнер, замечательная девушка и работать с ней было одно удовольствие. Спасибо большое за профессионализм, за любовь к своему делу, за индивидуальный подход к своим клиентам. Рекомендую.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2016
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    olga.sheremeteva
    Делали с Оксаной 2 квартиры, в разных бюджетах и разных стилях. Очень довольны. Оксана перфекционист, всегда старается выжать из площади максимум, продумывает проект до мелочей, прежде чем начать. Неравнодушный человек, очень переживает за конечный результат, никогда не махнёт рукой: "ну как хотите". Выполняя пожелания заказчика деликатно и корректно, постарается увести Вас от подводных камней и ляпов, огромный опыт, знания и связи и масса креатива - залог быстрых, оригинальных решений для Вас. И что не менее  важно чем профессиональные качества в Оксана- порядочный Человек, один из самых порядочных, которых я встречала.
    около 5 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2014
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    Показать все отзывы – 4
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