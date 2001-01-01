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Архитектурная студия Холмогорова
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Бутик "Клеопатра" Ювелирные изделия, часы и аксессуары., Архитектурная студия Холмогорова Архитектурная студия Холмогорова Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик "Клеопатра" Ювелирные изделия, часы и аксессуары., Архитектурная студия Холмогорова Архитектурная студия Холмогорова Конференц-центры в стиле модерн
    Бутик "Клеопатра" Ювелирные изделия, часы и аксессуары., Архитектурная студия Холмогорова Архитектурная студия Холмогорова Конференц-центры в стиле модерн
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    Бутик "Клеопатра" Ювелирные изделия, часы и аксессуары.

    «Архитектурная мастерская Игоря Холмогорова» - современная креативная компания с большим опытом работы в области архитектуры и дизайна. Коллектив состоит из профессионалов, увлеченных своим делом. В процессе создания проектов архитекторы студии используют самые современные технологии и оборудование.

    Среди выполненных мастерской работ – объекты в современном и классическом стилях: загородные дома, коттеджи, рестораны, магазины-бутики, квартиры, общественные здания различного назначения, интерьеры крупных офисных центров. Архитектор Игорь Холмогоров  С 1984 по 1990 годы учился в МАРХИ .С 1990 по 1992 годы работал в бюро «Архпроект» при Союзе Архитекторов Москвы. С 1992 по 2001 годы – ведущий архитектор архитектурного бюро «АГОРА». С 2001 года открыл собственное бюро «Архитектурная Мастерская Игоря Холмогорова». Является членом Союза Архитекторов Москвы.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера.
    Регионы обслуживания
    Москва
    Награды компании
    Публикации в большем количестве журналов об архитектуре и дизайне
    Адрес
    ул. Машкова д. 2/13
    105062 Москва
    Россия
    +7-4956080548 kholmogorov.ru
    Законное владение

    г. Москва. ул. Машкова д. 2/13

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