«Архитектурная мастерская Игоря Холмогорова» - современная креативная компания с большим опытом работы в области архитектуры и дизайна. Коллектив состоит из профессионалов, увлеченных своим делом. В процессе создания проектов архитекторы студии используют самые современные технологии и оборудование.

Среди выполненных мастерской работ – объекты в современном и классическом стилях: загородные дома, коттеджи, рестораны, магазины-бутики, квартиры, общественные здания различного назначения, интерьеры крупных офисных центров. Архитектор Игорь Холмогоров С 1984 по 1990 годы учился в МАРХИ .С 1990 по 1992 годы работал в бюро «Архпроект» при Союзе Архитекторов Москвы. С 1992 по 2001 годы – ведущий архитектор архитектурного бюро «АГОРА». С 2001 года открыл собственное бюро «Архитектурная Мастерская Игоря Холмогорова». Является членом Союза Архитекторов Москвы.