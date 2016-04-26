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interquartz service
Камень, брустчатка и бетон Moscow
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Проекты

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    • Кварцевые полы из камня и стеновые панели, interquartz service interquartz service Рабочий кабинет в стиле минимализм Кварц
    Кварцевые полы из камня и стеновые панели, interquartz service interquartz service Рабочий кабинет в стиле минимализм Кварц
    Кварцевые полы из камня и стеновые панели
    Барные столешницы для дома, interquartz service interquartz service Кухня в стиле минимализм Кварц
    Барные столешницы для дома, interquartz service interquartz service Кухня в стиле лофт Кварц
    Барные столешницы для дома, interquartz service interquartz service КухняСтолешницы Кварц Черный
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    Барные столешницы для дома
    Флористический салон в Москве, interquartz service interquartz service Балкон и веранда в стиле лофт
    Флористический салон в Москве, interquartz service interquartz service Балкон и терраса в классическом стиле
    Флористический салон в Москве

    Компания ИнтерКварц сервис – лидер в области производства изделий из кварцевого камня, мрамора и гранита. Наша фабрика оснащена самым современным и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать до 140 готовых изделий ежемесячно. Благодаря этому, наших производственных мощностей хвататет как на производство индивидуальных изделий в квартиру или дом, так и проектов по оснащению гостиниц, бизнес-центров, медицинских центров и тд.

    Мы с удовольствием предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг по изготовлению изделий из кварцевого камня – персональный менеджер проконсультирует Вас по любым вопросам, связанным с изготовлением изделия из кварцевого камня, также наши сотрудники осуществят замер, производство, доставку и монтаж изделий.

    Регионы обслуживания
    • Россия и другие страны
    • Moscow
    Адрес
    г. Москва, ул. Нижегородская, д.29/33
    127560 Moscow
    Россия
    +7-9299909914 www.interquartz.ru
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