Компания ИнтерКварц сервис – лидер в области производства изделий из кварцевого камня, мрамора и гранита. Наша фабрика оснащена самым современным и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет выпускать до 140 готовых изделий ежемесячно. Благодаря этому, наших производственных мощностей хвататет как на производство индивидуальных изделий в квартиру или дом, так и проектов по оснащению гостиниц, бизнес-центров, медицинских центров и тд.

Мы с удовольствием предлагаем нашим клиентам весь спектр услуг по изготовлению изделий из кварцевого камня – персональный менеджер проконсультирует Вас по любым вопросам, связанным с изготовлением изделия из кварцевого камня, также наши сотрудники осуществят замер, производство, доставку и монтаж изделий.