Меня зовут Евгений, я специалист по изделиям из стекла и зеркал с огромнейшим опытом практической работы. Предлагаю свои услуги по изготовлению и установке качественных, эксклюзивных изделий из стекла/зеркала на заказ, по вашим эскизам. Вся работа, начиная от замера, консультации, изготовления чертежей, изготовления изделия, доставка и установка на высшем уровне.
- Услуги
- Зеркала с подсветкой
- зеркальное панно (фацетная композиция и зеркало с алмазной гравировкой)
- душевые кабины и перегородки
- стеклянные перегородки
- раскатные и распашные двери
- световые окна
- зеркальный потолок
- фартук для кухни (прозрачное и матированное стекло
- с пескоструйным рисунком и с фотопечатью) и многое многое другое.
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- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург
- Петергоф
- Гатчина
- Пушкин
- Кингисепп
- Выборг
- Зеленогорск
- Москва
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- Адрес
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188510 Санкт-Петербург
Россия
+7-9110949574 vk.com/spb9940437