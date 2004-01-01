Меня зовут Евгений, я специалист по изделиям из стекла и зеркал с огромнейшим опытом практической работы. Предлагаю свои услуги по изготовлению и установке качественных, эксклюзивных изделий из стекла/зеркала на заказ, по вашим эскизам. Вся работа, начиная от замера, консультации, изготовления чертежей, изготовления изделия, доставка и установка на высшем уровне.