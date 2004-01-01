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ReflectArt
Стекольщики Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Зеркальная Стелла, ReflectArt ReflectArt Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
    Зеркальная Стелла, ReflectArt ReflectArt ГостинаяАксессуары и декорации
    Зеркальная Стелла, ReflectArt ReflectArt ГостинаяАксессуары и декорации
    +14
    Зеркальная Стелла
    Душевые кабинки и стеклянные перегородки, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаВанны и душевые Стекло
    Душевые кабинки и стеклянные перегородки, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаВанны и душевые Стекло
    Душевые кабинки и стеклянные перегородки, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаВанны и душевые Стекло
    +20
    Душевые кабинки и стеклянные перегородки
    Обложка профиля, ReflectArt ReflectArt ГостинаяАксессуары и декорации
    Обложка профиля, ReflectArt ReflectArt Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Стекло
    Обложка профиля
    Зеркала, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
    Зеркала, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
    Зеркала, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
    +16
    Зеркала
    Двери, ReflectArt ReflectArt ГардеробнаяАксессуары и декор
    Двери, ReflectArt ReflectArt Окна и двериДвери
    Двери, ReflectArt ReflectArt Окна и двериДвери
    +21
    Двери
    Зеркала с подсветкой, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
    Зеркала с подсветкой, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
    Зеркала с подсветкой, ReflectArt ReflectArt Ванная комнатаЗеркала
    +15
    Зеркала с подсветкой
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    Меня зовут Евгений, я специалист по изделиям из стекла и зеркал с огромнейшим опытом практической работы. Предлагаю свои услуги по изготовлению и установке качественных, эксклюзивных изделий из стекла/зеркала на заказ, по вашим эскизам. Вся работа, начиная от замера, консультации, изготовления чертежей, изготовления изделия, доставка и установка на высшем уровне.

    Услуги
    • Зеркала с подсветкой
    • зеркальное панно (фацетная композиция и зеркало с алмазной гравировкой)
    • душевые кабины и перегородки
    • стеклянные перегородки
    • раскатные и распашные двери
    • световые окна
    • зеркальный потолок
    • фартук для кухни (прозрачное и матированное стекло
    • с пескоструйным рисунком и с фотопечатью) и многое многое другое.
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    Регионы обслуживания
    • Санкт-Петербург
    • Петергоф
    • Гатчина
    • Пушкин
    • Кингисепп
    • Выборг
    • Зеленогорск
    • Москва
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    188510 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9110949574 vk.com/spb9940437
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