В зависимости от того, что вам необходимо, вы можете
выбрать следующие наборы услуг:
Полный дизайн проект:
1. Визуализации 3Д.
2. Обмерочный чертеж с привязками инженерных коммуникаций.
3. План демонтажа стен и перегородок.
4. План помещения после перепланировки с экспликацией.
5. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество чертежей зависит от уровня сложности потолка).
6. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.
7. Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала.
8. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора.
9. План установки санитарно-технического оборудования.
10. План размещения электроустановочных изделий и осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников.
11. Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа*
12. План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров (план электрики).
13. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного материала.*
14.Развертка стен с декоративными элементами.
15. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.*
16. Перспективы помещений (цветная компьютерная 3D графика).
17. Ведомость отделочных материалов.**
18. В стоимость входит 2 поездки на объект и в салоны-магазины.
Площадь до 40 м2- 1500 руб/м2 40-70 м2- 1400 руб./м2 70-100 м2- 1300 руб./м2 100-300 м2- 1200 руб/м2 более 300 м2- до 1200 руб/м2 (+скидки)
Мини-проект:
1. Набор чертежей (см. описание полного проекта).
2. вместо 3Д визуализаций - коллажи.
Площадь до 40 м2- 1200 руб./м2 40-70 м2- 1100 руб./м2 70-100 м2- 1000 руб./м2 100-300 м2- 900 руб/м2 более 300 м2- до 900 руб./м2 (+скидки)
Планировочное решение.:
1. Обмерочный чертеж с привязками инженерных коммуникаций.
2. План демонтажа стен и перегородок.
3. План помещения после перепланировки с экспликацией.
4. План расстановки мебели с размерами.
Площадь до 40 м2- 150 руб./м2 40-70 м2- 140 руб/м2 70-100 м2- 130 руб./м2 100-200 м2- 120 руб./м2 более 300- по запросу (+скидки)
Комплектация:
Услуга комплектации и полного сопровождения проекта, заказчик полностью выключается из проекта. Оплачивается отдельно
Авторский надзор:
Контроль соответствия реализации проекту, консультации, выезды в магазины-салоны. Оплачивается отдельно.
Удаленные консультации (почта, телефон) - бесплатны и не ограничены по количеству.
Замер:
Выезд на объект, обмер вашего помещения лазерной рулеткой, фотофиксация.
1. Чертеж А3 (файл pdf).
2. Фото объекта в архиве (zip).
Оплачивается отдельно.
* Спецификации делаются в том случае, если к моменту формирования технической части проекта, имеется вся необходимая информация о материалах.
** В ведомость отделочных материалов вносятся те материалы, которые выбраны и согласованы с заказчиком к моменту подготовки технической части проекта.
*** Состав рабочего проекта может изменяться по необходимости
Выезд в салон-магазин или на объект:
3000 руб./выезд (3-4 часа рабочего времени)
Авторский надзор:
12 000 руб./месяц.
Не более 4 выездов на объект и 2 выездов в салоны-магазины (3-4 часа рабочего времени).
Комплектация:
по договоренности
Замер:
оплачивается отдельно, стоимость 40 р*м2
Разработка фасада зданий:
От 15 тр
Разработка архитектурного решения:
Цена от 200 р*м2
Разработка концепций для бизнес-проекта
Цена договорная
- Услуги
- Разработка архитектурных проектов
- дизайн интерьера жилых и коммерческих объектов
- Регионы обслуживания
- Краснодарский край
- Адрес
-
350000 Краснодар
Россия
+7-9898108153 www.arch-bb.ru