В зависимости от того, что вам необходимо, вы можете

выбрать следующие наборы услуг:

Полный дизайн проект:

1. Визуализации 3Д.

2. Обмерочный чертеж с привязками инженерных коммуникаций.

3. План демонтажа стен и перегородок.

4. План помещения после перепланировки с экспликацией.

5. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество чертежей зависит от уровня сложности потолка).

6. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.

7. Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала.

8. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора.

9. План установки санитарно-технического оборудования.

10. План размещения электроустановочных изделий и осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников.

11. Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа*

12. План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров (план электрики).

13. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного материала.*

14.Развертка стен с декоративными элементами.

15. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.*

16. Перспективы помещений (цветная компьютерная 3D графика).

17. Ведомость отделочных материалов.**

18. В стоимость входит 2 поездки на объект и в салоны-магазины.

Площадь до 40 м2- 1500 руб/м2 40-70 м2- 1400 руб./м2 70-100 м2- 1300 руб./м2 100-300 м2- 1200 руб/м2 более 300 м2- до 1200 руб/м2 (+скидки)

Мини-проект:

1. Набор чертежей (см. описание полного проекта).

2. вместо 3Д визуализаций - коллажи.

Площадь до 40 м2- 1200 руб./м2 40-70 м2- 1100 руб./м2 70-100 м2- 1000 руб./м2 100-300 м2- 900 руб/м2 более 300 м2- до 900 руб./м2 (+скидки)

Планировочное решение.:

1. Обмерочный чертеж с привязками инженерных коммуникаций.

2. План демонтажа стен и перегородок.

3. План помещения после перепланировки с экспликацией.

4. План расстановки мебели с размерами.

Площадь до 40 м2- 150 руб./м2 40-70 м2- 140 руб/м2 70-100 м2- 130 руб./м2 100-200 м2- 120 руб./м2 более 300- по запросу (+скидки)

Комплектация:

Услуга комплектации и полного сопровождения проекта, заказчик полностью выключается из проекта. Оплачивается отдельно

Авторский надзор:

Контроль соответствия реализации проекту, консультации, выезды в магазины-салоны. Оплачивается отдельно.

Удаленные консультации (почта, телефон) - бесплатны и не ограничены по количеству.

Замер:

Выезд на объект, обмер вашего помещения лазерной рулеткой, фотофиксация.

1. Чертеж А3 (файл pdf).

2. Фото объекта в архиве (zip).

Оплачивается отдельно.

* Спецификации делаются в том случае, если к моменту формирования технической части проекта, имеется вся необходимая информация о материалах.

** В ведомость отделочных материалов вносятся те материалы, которые выбраны и согласованы с заказчиком к моменту подготовки технической части проекта.

*** Состав рабочего проекта может изменяться по необходимости

Выезд в салон-магазин или на объект:

3000 руб./выезд (3-4 часа рабочего времени)

Авторский надзор:

12 000 руб./месяц.

Не более 4 выездов на объект и 2 выездов в салоны-магазины (3-4 часа рабочего времени).

Комплектация:

по договоренности

Замер:

оплачивается отдельно, стоимость 40 р*м2

Разработка фасада зданий:

От 15 тр

Разработка архитектурного решения:

Цена от 200 р*м2

Разработка концепций для бизнес-проекта

Цена договорная