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archstudio_bb
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    • Архитектура, archstudio_bb archstudio_bb Дома в стиле модерн
    Архитектура, archstudio_bb archstudio_bb Дома в стиле минимализм
    Архитектура, archstudio_bb archstudio_bb Дома в эклектичном стиле
    +2
    Архитектура
    Дизайн, archstudio_bb archstudio_bb Гостиная в стиле лофт
    Дизайн, archstudio_bb archstudio_bb Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Дизайн, archstudio_bb archstudio_bb Гостиная в стиле лофт
    +7
    Дизайн

    В зависимости от того, что вам необходимо, вы можете

    выбрать следующие наборы услуг:

    Полный дизайн проект:

    1. Визуализации 3Д.

    2. Обмерочный чертеж с привязками инженерных коммуникаций.

    3. План демонтажа стен и перегородок.

    4. План помещения после перепланировки с экспликацией.

    5. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество чертежей зависит от уровня сложности потолка).

    6. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.

    7. Экспликация напольных покрытий с указанием площади и артикула выбранного материала.

    8. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора.

    9. План установки санитарно-технического оборудования.

    10. План размещения электроустановочных изделий и осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с указанием включения групп светильников.

    11. Спецификация осветительного оборудования с указанием их типа*

    12. План размещения электрических розеток и электровыводов с привязкой геометрических размеров (план электрики).

    13. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного материала.*

    14.Развертка стен с декоративными элементами.

    15. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.*

    16. Перспективы помещений (цветная компьютерная 3D графика).

    17. Ведомость отделочных материалов.** 

    18. В стоимость входит 2 поездки на объект и в салоны-магазины. 

    Площадь до 40 м2-  1500 руб/м2 40-70 м2- 1400 руб./м2 70-100 м2-  1300 руб./м2 100-300 м2-  1200 руб/м2 более 300 м2-  до 1200 руб/м2 (+скидки)

    Мини-проект:

    1. Набор чертежей (см. описание полного проекта).

    2. вместо 3Д визуализаций - коллажи.

    Площадь до 40 м2- 1200 руб./м2 40-70 м2- 1100 руб./м2 70-100 м2-  1000 руб./м2 100-300 м2-  900 руб/м2  более 300 м2-  до 900 руб./м2 (+скидки)

    Планировочное решение.:

    1. Обмерочный чертеж с привязками инженерных коммуникаций.

    2. План демонтажа стен и перегородок.

    3. План помещения после перепланировки с экспликацией.

    4. План расстановки мебели с размерами. 

    Площадь до 40 м2-  150 руб./м2 40-70 м2- 140 руб/м2 70-100 м2-  130 руб./м2 100-200 м2-  120 руб./м2 более 300- по запросу (+скидки)

    Комплектация: 

    Услуга комплектации и полного сопровождения проекта, заказчик полностью выключается из проекта. Оплачивается отдельно

    Авторский надзор:

    Контроль соответствия реализации проекту, консультации, выезды в магазины-салоны. Оплачивается отдельно.

    Удаленные консультации (почта, телефон) - бесплатны и не ограничены по количеству. 

    Замер:

    Выезд на объект, обмер вашего помещения лазерной рулеткой, фотофиксация.

    1. Чертеж А3 (файл pdf).

    2. Фото объекта в архиве (zip). 

    Оплачивается отдельно.

    * Спецификации делаются в том случае, если к моменту формирования технической части проекта, имеется вся необходимая информация о материалах.

    ** В ведомость отделочных материалов вносятся те материалы, которые выбраны и согласованы с заказчиком к моменту подготовки технической части проекта. 

    *** Состав рабочего проекта может изменяться по необходимости

    Выезд в салон-магазин или на объект:

    3000 руб./выезд (3-4 часа рабочего времени)

    Авторский надзор:

    12 000 руб./месяц.

    Не более 4 выездов на объект и 2 выездов в салоны-магазины (3-4 часа рабочего времени).

    Комплектация: 

    по договоренности 

    Замер: 

    оплачивается отдельно, стоимость 40 р*м2

    Разработка фасада зданий:

    От 15 тр

    Разработка архитектурного решения:

    Цена от 200 р*м2

    Разработка концепций для бизнес-проекта

    Цена договорная

    Услуги
    • Разработка архитектурных проектов
    • дизайн интерьера жилых и коммерческих объектов
    Регионы обслуживания
    Краснодарский край
    Адрес
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9898108153 www.arch-bb.ru
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