Мастерская интерьера РУБЛЕВКА предлагает услугу по разработке дизайна интерьера квартир. Гарантируем индивидуальный подход, разработку интерьера и чертежей дипломированными специалистами, высокое качество визуализации, использование новейших материалов и креативных идей. Мы любим и уважаем наших клиентов и их пожелания. Девиз нашей работы: отличный интерьер -счастливый заказчик! Дизайн-проект включает в себя : идею проекта, концепцию, ЗД визуализацию и комплект схем и чертежей. Особое внимание мы уделяем освещению интерьера и балансу между красатой и функциональностью. Работаем в различных стилях: лофт, хай-тек, контепорари, неоклассика, функционализм, французский стиль , минимализм и другие. Любим создавать микс, чтобы получить идеальную атмосферу для всей семьи. Будем рады создать интерьер именно для Вас.