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мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA
Дизайнеры интерьера Sochi
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • barbershop в стиле лофт. Рай для мужчин., мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    barbershop в стиле лофт. Рай для мужчин., мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Конференц-центры в стиле лофт Камень Серый
    barbershop в стиле лофт. Рай для мужчин., мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Конференц-центры в стиле лофт Кирпичи Коричневый
    +3
    barbershop в стиле лофт. Рай для мужчин.
    Интерьер квартиры площадью 142 квадрата, мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Гостиная в классическом стиле Дерево Фиолетовый / Лиловый
    Интерьер квартиры площадью 142 квадрата, мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Гостиная в классическом стиле Мрамор Желтый
    Интерьер квартиры площадью 142 квадрата, мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Гостиная в классическом стиле Черный
    +1
    Интерьер квартиры площадью 142 квадрата
    Гостиная для молодой семейной пары
    Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе , мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Детская комнатa в классическом стиле Дерево Розовый
    Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе , мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Детская комнатa в классическом стиле Розовый
    Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе , мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA мастерская интерьера РУБЛЕВКА / workshop interior RUBLEVKA Детская комнатa в классическом стиле Розовый
    +15
    Дизайн интерьера апартаментов в таунхаусе

    Мастерская интерьера РУБЛЕВКА предлагает услугу по разработке дизайна интерьера квартир. Гарантируем индивидуальный подход, разработку интерьера и чертежей дипломированными специалистами, высокое качество визуализации, использование новейших материалов и креативных идей. Мы любим и уважаем наших клиентов и их пожелания. Девиз нашей работы: отличный интерьер -счастливый заказчик! Дизайн-проект включает в себя : идею проекта, концепцию, ЗД визуализацию и комплект схем и чертежей. Особое внимание мы уделяем освещению интерьера и балансу между красатой и функциональностью. Работаем в различных стилях: лофт, хай-тек, контепорари, неоклассика, функционализм, французский стиль , минимализм и другие. Любим создавать микс, чтобы получить идеальную атмосферу для всей семьи. Будем рады создать интерьер именно для Вас.

    Услуги
    • 3д визуализация
    • скетч-проект
    • рабочие чертежи
    • перепланировка
    • концепция интерьера
    Регионы обслуживания
    • Moscow
    • Sochi
    • Krasnodar
    • Санкт Петербург
    Адрес
    Internacionalnaya 41 , 24
    354000 Sochi
    Россия
    +7-9690190118
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