Dots&points – это небольшая студия дизайна интерьеров, основанная Ириной Киреевой. Ирина окончила Академическую школу дизайна, но, прежде чем посвятить себя выбранной профессии, 15 лет работала в сфере рекламы и коммуникаций. Полученный Ириной управленческий опыт оказался полезен при ведении проектов в сфере дизайна. Наша команда может не только придумать, но и реализовать задуманное. Реализуем проекты разной сложности - частные и общественные объекты - от первой до последней точки, максимально оградив вас от лишних проблем.