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Dots&amp;points interior design studio
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Пудренно розовый, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиная в классическом стиле
    Пудренно розовый, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиная в классическом стиле
    Пудренно розовый, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиная в классическом стиле
    +16
    Пудренно розовый
    C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиная в классическом стиле
    C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиная в классическом стиле
    C высоты положения, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиная в классическом стиле
    +11
    C высоты положения
    По дороге с облаками, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Детская комнатa в стиле минимализм
    По дороге с облаками, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Детская комнатa в стиле минимализм
    По дороге с облаками, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Детская комнатa в стиле минимализм
    +6
    По дороге с облаками
    Эклектика в белом, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиные в эклектичном стиле
    Эклектика в белом, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Гостиные в эклектичном стиле
    Эклектика в белом, Dots&points interior design studio Dots&points interior design studio Ванная комната в эклектичном стиле
    +8
    Эклектика в белом

    Dots&points – это небольшая студия дизайна интерьеров, основанная Ириной Киреевой.  Ирина окончила Академическую школу дизайна, но, прежде чем посвятить себя выбранной профессии, 15 лет работала в сфере рекламы и коммуникаций. Полученный Ириной управленческий опыт оказался полезен при ведении проектов в сфере дизайна.  Наша команда может не только придумать, но и реализовать задуманное. Реализуем проекты разной сложности - частные и общественные объекты - от первой до последней точки, максимально оградив вас от лишних проблем.

    Услуги
    • Дизайн интерьера. Разработка дизайн-проекта
    • авторский надзор
    • комплектация проекта отделочными материалами и мебелью
    • разработка планировочных решений
    • декорирование помещений
    • дизайн-шопинг
    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт Петербург и другие города
    Адрес
    123103 Москва
    Россия
    +7-9162057956 www.dotsandpoints.com
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