JoinForces studio — это супружеская пара и команда творческих людей, занимающихся любимым делом — мы проектируем авторские интерьеры . В каждый проект мы стараемся вложить нечто большее, чем просто набор функций и модный дизайн. Каждый проект, выполненный нашей командой, пронизан идеей «современного жизненного пространства, спроектированного в непосредственном сотрудничестве с хозяином дома». Только таким образом можно достичь действительно непревзойденного результата и создать по-настоящему уютную атмосферу.