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JoinForces studio
Дизайнеры интерьера Москва, Троицк
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Комната студента, JoinForces studio JoinForces studio Спальня в стиле минимализм Эффект древесины
    Комната студента, JoinForces studio JoinForces studio Спальня в стиле минимализм Черный
    Комната студента, JoinForces studio JoinForces studio Спальня в стиле минимализм Черный
    +1
    Комната студента
    Квартира для молодого ученого, JoinForces studio JoinForces studio Кухня в скандинавском стиле Эффект древесины
    Квартира для молодого ученого, JoinForces studio JoinForces studio Кухня в скандинавском стиле
    Квартира для молодого ученого, JoinForces studio JoinForces studio Кухня в скандинавском стиле
    +7
    Квартира для молодого ученого
    Минималистичная квартира в ЖК Солнечный, JoinForces studio JoinForces studio Гостиная в стиле минимализм Черный
    Минималистичная квартира в ЖК Солнечный, JoinForces studio JoinForces studio Гостиная в стиле минимализм Серый
    Минималистичная квартира в ЖК Солнечный, JoinForces studio JoinForces studio Кухня в стиле минимализм Черный
    +4
    Минималистичная квартира в ЖК Солнечный
    Атмосфера, JoinForces studio JoinForces studio Гостиная в стиле минимализм Белый
    Атмосфера, JoinForces studio JoinForces studio Гостиная в стиле минимализм
    Атмосфера, JoinForces studio JoinForces studio Рабочий кабинет в стиле минимализм Синий
    +5
    Атмосфера
    В стиле американской классики, JoinForces studio JoinForces studio Гостиная в классическом стиле Бежевый
    В стиле американской классики, JoinForces studio JoinForces studio Столовая комната в классическом стиле Бежевый
    В стиле американской классики, JoinForces studio JoinForces studio Кухня в классическом стиле Белый
    +6
    В стиле американской классики

    JoinForces studio — это супружеская пара и команда творческих людей, занимающихся любимым делом — мы проектируем авторские интерьеры . В каждый проект мы стараемся вложить нечто большее, чем просто набор функций и модный дизайн.  Каждый проект, выполненный нашей командой, пронизан идеей «современного жизненного пространства, спроектированного в непосредственном сотрудничестве с хозяином дома». Только таким образом можно достичь действительно непревзойденного результата и создать по-настоящему уютную атмосферу.

    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Троицк
    Адрес
    108840 Москва, Троицк
    Россия
    +7-9168359327 www.joinforces.ru
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