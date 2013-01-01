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Alphome/АльпХоум
Подрядчики Moscow
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    Alphome - это строительство современных деревянных домов для
    круглогодичного проживания. Собственная автоматическая производственная линия Hundegger K2i, архитектурный отдел, работающий на передовом немецком ПО Dietrich's и профессиональная команда - вот, что отличает нас от других компаний на рынке деревянного домостроения.

    На данный момент мы работаем по нескольким направлениям:

    1. Основной вектор - это деревянные дома по финской технологии Double Log или Двойной брус;

    2. Деревянные дома из клееного и профилированного бруса естественной влажности;

    3.Садовая программа, в том числе бани, беседки, бассейны, навесы, гаражи, детские игровые площадки.

    Услуги
    • строительство деревянных домов
    • современные дома
    • произвоство домов.
    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Челябинск
    • Самара
    • Смоленск
    • Калуга
    • Финляндия
    • Moscow
    Награды компании
    • Лучший строительный сайт 2014
    • Современный лидер домостроения 2013
    Адрес
    Leningradskoe Highway 58-17
    125212 Moscow
    Россия
    +7-4959889186 www.alphome.ru
    Законное владение

    Moscow, Leningradskoe Highway 58-17
    Москва 125212

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