Alphome - это строительство современных деревянных домов для

круглогодичного проживания. Собственная автоматическая производственная линия Hundegger K2i, архитектурный отдел, работающий на передовом немецком ПО Dietrich's и профессиональная команда - вот, что отличает нас от других компаний на рынке деревянного домостроения.

На данный момент мы работаем по нескольким направлениям:

1. Основной вектор - это деревянные дома по финской технологии Double Log или Двойной брус;

2. Деревянные дома из клееного и профилированного бруса естественной влажности;

3.Садовая программа, в том числе бани, беседки, бассейны, навесы, гаражи, детские игровые площадки.