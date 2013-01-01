Alphome - это строительство современных деревянных домов для
круглогодичного проживания. Собственная автоматическая производственная линия Hundegger K2i, архитектурный отдел, работающий на передовом немецком ПО Dietrich's и профессиональная команда - вот, что отличает нас от других компаний на рынке деревянного домостроения.
На данный момент мы работаем по нескольким направлениям:
1. Основной вектор - это деревянные дома по финской технологии Double Log или Двойной брус;
2. Деревянные дома из клееного и профилированного бруса естественной влажности;
3.Садовая программа, в том числе бани, беседки, бассейны, навесы, гаражи, детские игровые площадки.
- Услуги
- строительство деревянных домов
- современные дома
- произвоство домов.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Челябинск
- Самара
- Смоленск
- Калуга
- Финляндия
- Moscow
- Награды компании
- Лучший строительный сайт 2014
- Современный лидер домостроения 2013
- Адрес
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Leningradskoe Highway 58-17
125212 Moscow
Россия
+7-4959889186 www.alphome.ru
Moscow, Leningradskoe Highway 58-17
Москва 125212