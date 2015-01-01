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Студия братьев Жилиных
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Ванная в классическом стиле
    Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Рабочий кабинет в классическом стиле
    Квартира для ценителей петербургского стиля, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Спальня в классическом стиле
    +11
    Квартира для ценителей петербургского стиля
    Загородный дом, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Рабочий кабинет в стиле лофт
    Загородный дом, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Гостиная в стиле лофт
    Загородный дом, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Гостиная в стиле лофт
    +13
    Загородный дом
    Офис продаж для девелоперской компании, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Конференц-центры в стиле модерн
    Офис продаж для девелоперской компании, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Конференц-центры в стиле модерн
    Офис продаж для девелоперской компании, Студия братьев Жилиных Студия братьев Жилиных Конференц-центры в стиле модерн
    +4
    Офис продаж для девелоперской компании

    Опыт самых взрослых участников и смелость самых молодых делают наши проекты по-настоящему безупречными и креативными. Для нас важен каждый этап работы как в проектировании, так и в реализации. Вот почему мы формируем вокруг себя надежный круг партнеров, которые помогают нам воплощать все наши задумки в жизнь.

    Высокий уровень строительно-монтажных работ, менеджмента и комплектации объектов дает возможность создавать элитные интерьеры квартир, загородных домов и общественных мест.

    Регионы обслуживания
    Весь мир и Санкт-Петербург
    Адрес
    Английская набережная 54
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-8129035505 zhilins.ru

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