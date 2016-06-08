Все, кто хоть раз в жизни, делал самый простой ремонт в квартире, знают в какой утомительно сложный процесс он может вылиться, отнимая много энергии и сил.
Работа дизайнера, заключается в том, чтобы помочь заказчику найти верное стилистическое решение, распланировать бюджет и превратить ремонт в маленький праздник. Или освободить вас полностью от процесса ремонта взяв на себя реализацию проекта под ключ.
- Услуги
- Проектирование интерьеров. Декор.Текстильное оформление интерьера. Оформление витрин.
- Регионы обслуживания
- Москва. Санкт- Петербург. Владикавказ
- Адрес
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Пушкинская 20
191040 Санкт-Петербург
Россия
+7-9110270899 www.marinamakieva.com