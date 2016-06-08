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Dstudio.M
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира для молодой семьи в Санкт- Петербурге. , Dstudio.M Dstudio.M Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира для молодой семьи в Санкт- Петербурге. , Dstudio.M Dstudio.M Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира для молодой семьи в Санкт- Петербурге. , Dstudio.M Dstudio.M Гостиная в классическом стиле
    +7
    Квартира для молодой семьи в Санкт- Петербурге.
    Маленькая Таскана, Dstudio.M Dstudio.M Столовая комната в стиле кантри Дерево Зеленый
    Маленькая Таскана, Dstudio.M Dstudio.M Гостиная в стиле кантри Кирпичи Зеленый
    Маленькая Таскана
    Квартира для архитектора, Dstudio.M Dstudio.M Гостиные в эклектичном стиле Дерево Белый
    Квартира для архитектора, Dstudio.M Dstudio.M Спальня в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    Квартира для архитектора, Dstudio.M Dstudio.M Спальня в эклектичном стиле Дерево Бежевый
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    Квартира для архитектора
    Загородный дом, Dstudio.M Dstudio.M ГостинаяКамины и аксессуары
    Загородный дом, Dstudio.M Dstudio.M Столовая комната в стиле кантри Дерево Бежевый
    Загородный дом
    Фото обложки, Dstudio.M Dstudio.M
    Фото обложки

    Все, кто хоть раз в жизни, делал самый простой ремонт в квартире, знают в  какой утомительно сложный процесс он может вылиться, отнимая много энергии и сил.

    Работа дизайнера, заключается в том, чтобы помочь заказчику найти верное стилистическое решение, распланировать бюджет и превратить ремонт в маленький праздник. Или освободить вас полностью от процесса ремонта взяв на себя реализацию проекта под ключ.

    Услуги
    Проектирование интерьеров. Декор.Текстильное оформление интерьера. Оформление витрин.
    Регионы обслуживания
    Москва. Санкт- Петербург. Владикавказ
    Адрес
    Пушкинская 20
    191040 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9110270899 www.marinamakieva.com
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